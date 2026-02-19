ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Новият здравен министър Михаил Околийски: Ще се фокусирам върху профилактиката

1696
Доц. Михаил Околийски, който прие поста от доц. Силви Кирилов Снимка: Министерство на здравеопазването

„Ще фокусирам усилията си върху профилактиката, ранната диагностика, превенцията и по-добрата комуникация на здравните рискове". Това каза новият министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски, който прие поста от доц. Силви Кирилов.

„През тази една година с екипа ми работихме с увереността, че всичко, което ще постигнем заедно, е в името на българските граждани. Удовлетворен съм от реализираните проекти, но съзнавам, че остава още много работа", заяви доц. Кирилов при предаването на поста.

От своя страна новият министър на здравеопазването доц. Околийски посочи, че в рамките на краткия хоризонт на функциониране на служебното правителство ще работи с приемственост, но ще се стреми и към оптимизация и интензитет, особено по отношение на текущите проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

Той изтъкна, че друг акцент в работата му ще бъде финализирането на Наредбата за условията и реда за финансиране на проекти за дейности по предпазване, превенция, лечение и терапия на хазартна зависимост.

„Майчиното и детско здраве ще бъдат мой личен приоритет и ще концентрираме усилията си за решаване на натрупаните в този сектор проблеми", каза още министърът.

