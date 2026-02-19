43-годишният, пазарувал с фалшиво евро в Карлово: Немотията ме изкуши

Васил Нанков бил подведен от друг човек, решил, че иска да му помогне с пари

Съжалявам много за това, което съм извършил. Аз съм човек без майка, без баща. Цял живот съм просил, два пъти ходих да работя в Англия. Немотията ме изкуши.

Това разказа пред Апелативния съд в Пловдив 43-годишният Васил Нанков, обвинен, че пазарувал с фалшиви банкноти по 50 евро в три магазина в Карлово. Мъжът твърди, че бил подведен от човека, който му ги дал. "Той два пъти ми услужи със 100 лева български пари", каза мъжът и поиска да бъде пуснат от ареста. Посочи, че не е осъждан, но съдия Михаела Буюклиева го поправи, тъй като има присъда от 2011 г. Нанков заяви, че не иска да се изкара невинен, но пожелал да съдейства на разследващите, нямало да се укрие, да повлияе на разследването или да извърши друго престъпление.

Както "24 часа" вече писа, според прокуратурата на 6 февруари мъжът посетил 3 малки търговски обекти - магазин, аптека и книжарница, с черна шапка и тъмни очила, направил дребни покупки и платил с подправени банкноти от по 50 евро. След това напуснал града с автомобил, а на 11 февруари бил открит и задържан в Ботевград. На 14-и Окръжният съд в Пловдив го остави зад решетките, а днес той обжалва решението на магистратите.

Според прокурора няма как да се твърди, че Нанков не е знаел какво върши. Дори да се приеме, че някой му е дал фалшивите пари, без да му каже, то след първото плащане той вече е имал ресто, което можел да ползва. Вместо това обаче той се насочил към следващия търговски обект, където отново дал 50 евро. Трите деяния пък са извършени в рамките на 30 минути.

"Това е човек, който се намирал в затруднено материално положение. Много лесно може да бъде подведен или подлъган да извърши действия, които ще му донесат пари. Бил е подведен от друг негов познат, с когото има данни, че са се движели заедно с автомобил. Именно спътникът му е давал банкноти. Той няма как да се сдобие с тях, едва ли е чакал пред някоя печатница. Той е бил подведен да пазарува и е смятал, че ще получи дребна парична сума, с която да покрие ежедневните си нужди. Ако беше знаел, че върши престъпление и може да бъде обвинен за тежко умишлено, надали щеше да се съгласи", каза адвокатката на Нанков Теменужка Кривчева. По думите ѝ другият човек давал банкнотите на 43-годишния просяк и му казвал какво да купи, а той просто изпълнявал. Срещу другия човек пък вече било образувано досъдебно производство и тъй като няма да се вижда с Васил Нанков, няма опасност от извършване на ново престъпление. Адвокат Кривчева добави, че макар да не е бил на адреса си в село до София, леля му съдействала и веднага насочила разследващите към него.

След като се запозна с фактите и обстоятелствата обаче, съдебният състав остави Васил Нанков зад решетките. Според магистратите има опасност да се укрие, тъй като няма постоянна адресна регистрация, сменя местонахождението си и през декември се наложило да го обявяват за общодържавно издирване. За престъплението, в което е обвинен, пък се предвижда наказание от 2 до 8 г. затвор.

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.