Даниел Митов след предаването на поста си: Доброто трябва да бъде надграждано

Даниел Митов и Емил Дечев КАДЪР: Фейсбук/Даниел Митов

Пожелавам му успех. Доброто трябва да бъде надграждано, а институционалната приемственост – съхранена, написа в официалния си фейсбук профил досегашният министър на вътрешните работи Даниел Митов по повод предаването на поста на служебния министър Емил Дечев.

Митов допълва, че сигурността на гражданите остава най-важният приоритет. 

Ще направим всичко, като ръководство на МВР, да дадем възможност на кадрите на ведомството да изпълнят своя дял от отговорността за провеждане на честни избори, каза по рано днес служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, след като пое поста от Даниел Митов

