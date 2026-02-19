Делото за побоя над шефа на полицията в Русе отива във Велико Търново

Върховният касационен съд реши делото за побоя на директора на Областната дирекция на МВР – Русе Николай Кожухаров да се гледа в Окръжния съд във Велико Търново, а не в Русе. Определението е окончателно.

Причината са направени отводи от съдиите в русенския окръжен съд. Делото е образувано по обвинителен акт срещу четирима младежи. Непълнолетният Станислав А. е обвинен за причиняване на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров, при изпълнение на службата му.

Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са обвинени, че заедно са причинили лека телесна повреда на друг мъж по хулигански подбуди. Това е съседът на Кожухаров.

Тричленният състав на ВКС намира, че са налице условията за промяна на местната подсъдност. Съдиите от Окръжен съд – Русе са се отвели от разглеждане на делото, като са изложили различни мотиви. Част от тях са приели, че изразените мнения от различни журналисти и общественици в насока на това, че делото не следва да бъде разгледано от Окръжен съд – Русе поради наличието на зависимости и предубеденост у съдиите в този съд, налага те да не го разгледат, за да не поставят под съмнение обективността на процеса, въпреки че в съдебните си актове са посочили, че нямат съмнение в личната си безпристрастност.

Друга част от съдиите твърдят, че демонстрираното публично недоверие в обективността и безпристрастността на органите на досъдебното производство и на съда налагат да бъдат спазени изискванията на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и тези съмнения да бъдат разсеяни, като делото бъде разгледано от друг еднакъв по степен съд.

В мотивите на ВКС пише: „Независимо от това, че във всички постановени съдебни актове е отразено, че нито един от съдиите не се чувства пристрастен или предубеден, те всички са се отвели, което е и наложило образуваното съдебно производство да бъде прекратено, а делото изпратено на ВКС за определяне на друг еднакъв по степен съд, който да го разгледа".