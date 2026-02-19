ВАС потвърди отмяната на избора на фирма за почистването на "Илинден", "Надежда" и "Сердика"

Върховният административен съд остави в сила решението на Комисия за защита на конкуренцията, с което пък беше отменено решението на зам.-кмета на София за определяне на фирма, която да почиства Четвърта зона – райони: „Илинден", „Надежда" и „Сердика".

Решението на зам. кмета беше за възлагане на „открита" обществена поръчка, с предмет: „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции".

Делото пред ВАС е по жалби на зам.-кмета и на участника в процедурата "Норм Изи Еко София" ДЗЗД.

С обжалваното решение е отменено решението на възложителя като незаконосъобразно и преписката е върната за разглеждане на заявлението за участие на „Норм изи еко София" ДЗЗД, както и разглеждане на техническите предложения на „Нелсен - чистота" ЕООД и „ЗМБГ" ЕООД, при спазване на задължителните указания, дадени от КЗК.

За да постанови посочения резултат, КЗК е приела за основателни всички поддържани пред нея оплаквания - както тези, релевирани от всяко от дружествата срещу собственото им отстраняване от процедурата, така и тези, отнасящи се до незаконосъобразното класиране на участника "Норм Изи Еко София" ДЗЗД на първо място и определянето му за изпълнител на обществената поръчка попозиция.

Върховните магистрати приемат обжалваното решение на КЗК за валидно, допустимо и правилно. Обжалваният акт не страда от пороци - отменителни и поради това следва да бъде оставен в сила.

Решението на ВАС е окончателно.