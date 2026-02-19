ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илияна Йотова на церемонията пред паметника на Лев...

Габриел Вълков: Лицата в кабинета са стари, но нека видим как работят

1096
Габриел Вълков е председател на Младежкото обединение в БСП. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Негативно е отношението на симпатизантите на БСП към новия кабинет. Излязоха стари фигури. Хората очакваха промяна, а се върнахме 10-15 години назад. Нека видим обаче каква работа ще вършат. Дали са стари или нови не е критерий да се оценява служебен кабинет. Това коментира в предаването "Лице в лице" по bTV Габриел Вълков от БСП.

Според него Най-важното е провеждането на честни и независими изори. "Трябва да се преборят с машината - купуването на гласове, корпоративния вот. Стигнаха до социални патронажи, помощи, които се спират или пускат спрямо това за кого гласуват. Ние имаме хора в секциите, имаме наблюдатели и застъпници. Ще следим отблизо изборния процес.  Особено чувствителна е темата за като леви хора - да извиваш ръцете на хора, че ще им спреш тока, храната", каза още Габриел Вълков. 

Според него шест месеца преди избори не се пипа Изборния кодекс. "Ще подкрепя Илияна Йотова в нейните възгледи, че не трябва да се ограничава вотът в чужбина. Това е и начин да ги върнем в България, ако ситуацията се промени.  Призовавам всички да подкрепят Илияна Йотова в тази посока", допълни Вълков. 

Той уточни, че вярва, че след конгреса, след избра на Крум Зарков за лидер, резултатът за БСП от социологическите проучвания за предстоящите избори ще върви нагоре.

