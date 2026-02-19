Диана Дамянова: Сергей Игнатов и Найден Тодоров са находка за кабинета

"Вече сме в избори, всяко движение на всеки, предизвиква гняв. В кабинета има няколко много впечатляващи фигури - на двамата ерудити - Сергей Игнатов и Найден Тодоров са находка за този кабинет. Не е редно обаче да има министър на честните избори, който има някакви провинения". Това коментира PR специалистката Диана Дамянова в предаването "Лице в лице" по bTV.

"Кабинетът е силно политически. Мен повече ми прилича на опит за коалиция на всички срещу Пеевски. По този начин направен ще има обратен успех. Този кабинет ще бъде уязвим заради политическата си оцветеност. Би било редно да видим каква работа ще върши кабинетът", коментира и социологът Александър Маринов. Александър Маринов Снимка: КАДЪР: NOVA

Според колегата му Добромир Живков пък трябва да минат няколко дни за реална оценка. "Виждаме добре планирана кампания и то крайно негативна предизборна кампания. Тази линия продължава от казуса "Петрохан". Виждаме крайно ниски нива да използваме, за да очерним нашия политически опонент. Никога не сме имали такъв тип политическа пропаганда". Добромир Живков КАДЪР: bTV

"Недоверието е нещо, за което не може да упрекваме обществото. И първата информация и след това беше подавана така, сякаш да буди съмнения, отколкото да ги разсейва. Това трябва да е поука и за служебното правителство, и за следващото - да съживява доверието". Така коментира случая "Петрохан" Александър Маринов.