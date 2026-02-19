Полицаи от Попово помогнаха на премръзнал възрастен човек

В областната дирекция на МВР в Търговище е получено благодарствено писмо от очевидец на случката

Автор на благодарственото писмо е млада жена от град Попово, която е станала свидетел на случая‚ тъй като в момента е преминавала оттам с автомобил, поясняват от пресцентъра на дирекцията "Написах писмото, защото в днешно време, за съжаление, е рядкост да видиш подобна съпричастност" – сподели Даринка Михова.

В писмото й четем: "...В случая служителите на МВР проявиха изключителна човечност и професионализъм. Те реагираха незабавно, разговаряха спокойно с човека, оказаха му съдействие, като се погрижиха за състоянието и за безопасността му. С действията си те предотвратиха възможни тежки последици за живота и здравето на този човек. Мисля, че подобни постъпки заслужават признание. Трябва да се гордеем със служители на МВР като тях, които с поведението си повишават доверието към институциите и дават добър пример".

Случката е отпреди няколко дни. Трима служители на РУ-Попово – мл. автоконтрольор Али Расимов, мл. инспектор Мехмед Толупов и полицай Йозджан Юмеров, изпълнявали задълженията си като нощен патрул по осигуряване на безопасността на движението. Около 23 ч, по време на един от обходите с патрулния служебен автомобил, те забелязали на централната улица в град Попово приведен и треперещ от студа възрастен човек (температурите по това време били минусови), който видимо не изглеждал добре. Униформените веднага спрели автомобила до него, за да разберат как е и какво се случва. Комуникацията се осъществявала доста трудно, защото гражданинът имал сериозни проблеми със слуха. Над една от веждите му се виждала рана.

Все пак униформените служители успели да разберат, че човекът е от търговищкото село Бистра, и отишъл в Попово с намерение да гостува на своя близка. Точният й адрес обаче не знаел, и, докато го търсел, се изгубил. Докато обикалял улиците, се спънал, паднал и се наранил. Гражданинът не носел у себе си лична карта, но по имената му полицейските служители своевременно са установили самоличността му, а чрез нея – и тази на роднината, която възрастният човек е търсил.

Информирали жената за случая, а, докато тя дойде, те прибрали 78-годишния гражданин в патрулния автомобил, за да бъде на топло.