Оставиха в ареста 24-годишен мъж за сексуално посегателство към малолетна във Варна

Районният съд във Варна уважи искането на прокуратурата и наложи мярка за неотклонение “задържане под стража” за 24-годишен младеж, привлечен като обвиняем за съвкупление с момиче, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява изнасилване, съобщиха от пресслужбата на съда.

Спрямо мъжа са предявени обвинения затова, че на 14 февруари 2026 година във Варна е осъществил сексуален контакт с 12-годишно момиче. Пострадалата е дете, лишено от родителска грижа, настанена в специализирана институция, пише БТА.

Обвиняемият е осъждан за престъпление от общ характер, а настоящото деяние се явява извършено в изпитателния срок на наказанието, наложено му с предходно осъждане, уточниха от съда.

Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок.

В края на 2022 година за блудство с три малолетни момичета съдът във Варна задържа 46-годишен мъж, като това беше вторият случай на такова обвинение в рамките на два дни. Преди това под стража беше задържан и 40-годишен мъж, обвинен за блудство с 11-годишно дете.