Терзиев: Започнахме процедурите за първите 130 нови трамвая на София

"Стартирахме процедура за първите 130 нови трамвая на София. Обещахме най-голямата подмяна на подвижния състав от последните 15 години и започваме да я изпълняваме". Това написа във фейсбук публикация кмета на София Васил Терзиев относно новите трамваи за столицата.

По думите на Терзиев новите превозни средства ще бъдат въведени в експлоатация с осигурена поддръжка и договорено обслужване за срок от 30 години, както и с гарантирано обучение на служителите. Очакванията са това да доведе до повече изправни мотриси, по-малко извънредни ремонти и по-предвидими разходи, както и да създаде възможности за разширяване на трамвайната мрежа, включително по бул. „Тодор Каблешков".

Столичният кмет допълни, че модернизацията на транспорта трябва да върви паралелно с промени в управлението на транспортните дружества и настоява за независим външен одит, който да даде яснота за управлението на ресурсите преди инвестирането на значителни средства в нов подвижен състав.

"През последната година изградихме 4,4 км нови трамвайни трасета, завършихме връзката на „Илиянци" с метрото, напреднахме по „Александър Стамболийски", а за настоящата 2026г. подготвяме „Копенхаген", „Скобелев", „Мария Луиза", „Джеймс Баучер", „Обеля".

Първо стабилизираш релсовия път, после сменяш трамваите. Това за мен е качествена работа - такава, която се случва поетапно и последователно", написа още кмета Терзиев.