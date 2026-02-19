София отбеляза 153 г. от гибелта на Левски. Йотова: Научи ни на сила и заедност (Видео)

С възпоменателна церемония в центъра на София бяха отбелязани 153 години от смъртта на Апостола на свободата Васил Левски. Гражданите бяха доста малко, но официалните гости традиционно бяха много. За първи път в центъра бяха президентът Илияна Йотова и служебният премиер Андрей Гюров, който положи клетва по-рано днес.

"Събира ни денят на безсмъртието на българския национален идеал за достоен живот. Безсмъртие на което даде име - Васил Левски. Той, Дяконът, обърна времето, за да възкръсне България, да се въздигне над вековете. Това свято дело не беше сам, имаше хиляди съмишленици от всички краища на родните ни земи. Българското Възраждане ни научи, че никой сам не може да прокара пътеката, можем да вървим напред само ако сме заедно. Научи ни на сила и на воля. На заедност. Днес внушават, че всеки е сам за себе си, че не трябва да вярва на ближния си, че националните ни добродетели са отживелица. Много са здрави устоите на националния дух, нищо не може да ги прекърши. Българският национален идеал отдавна е начертан и ние сме му верни. Примерът му е мерило за дълг и чест, обръщаме се към него, когато търсим мъдрост и утеха, но и когато търсим сила. Да се справяме сами, да бъдем заедно, да използваме енергията си като народ, за да вървим напред, е обетът на Васил Левски. Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ, вярвам и аз. С тази сила могат да се стигнат големи цели, да имаме институции, в които да вярваме. Тогава, както някога да имаме държава на законност и равноправие, справедлива за всички граждани. Не е въпросът на чия страна си, а дали си на страната на правдата, с любов към отечеството", каза президентът Илияна Йотова в словото си.

Това е и първата церемония, в която Йотова участва в качеството си на върховен главнокомандващ на Българската армия. За пръв път жена влиза в тази роля.

"Честваме 153 г. от гибелта на Апостола. Има личности, които се раждат във време на страх и отказват да го приемат за норма. Левски не избира удобството на мълчанието, не търси оправдания. Доказва, че промяната започва от личния избор. Морален ориентир, да защитаваме справедливостта и законността, да намираме сили. Левски остава най-обичания герой, защото докрай остава верен на идеите си. Колкото и думи да изговорим, остава най-важният въпрос: колко висока цена сме готови да платим, за да спазваме обеда му", каза в словото си и кметът на София Васил Терзиев.

След двете официални лица излезе и историкът Пламен Павлов от фондация "Васил Левски", който припомни делото на Апостола и разказа малко известен факт - в плана за революция има и идея за мирно освобождение, така споделят сподвижници на Левски. Българска делегация е ходила при високата порта и е искала права за българите като за сърбите и гърците, а ако не - въоръжена борба.

На паметника на Апостола в столицата присъстваха президентът Илияна Йотова, премиерът Андрей Гюров и министрите в кабинета му, шефката на парламента Рая Назарян, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, патриарх Даниил, депутати и общински съветници.

В церемонията участваха и гвардейци от Националната гвардейска част и военния духов оркестър. В 17:00 ч. патриарх Даниил отслужи възпоменателна литургия в памет на Апостола.