Мина или дрон потопи рибарския кораб с трима на борда за 3 минути на 3 мили от Маслен нос

По време на изчезването на плавателния съд морето е било много бурно

Рибарският кораб ВН 8112, който може би е потънал край Маслен нос южно от Созопол, най-вероятно се е натъкнал на мина или е бил ударен от дрон. В подкрепа на тези версии е фактът, че никой не е подал сигнал, нито е натиснал защита, нито се е обадил по телефона. Това е един от работните варианти, по които работят разследващите.

На корабчето са били кап. Христо Спасов, единият от синовете му, който е на 25 г., и негов племенник

За потъването засега свидетелства маслено петно на 3,5 мили източно от Маслен нос. Предполага се, че корабът е потънал там на дълбочина от 40 метра. В четвъртък - 19 февруари, нефтеният разлив е локализиран от вертолет на Военноморската вертолетна авиобаза "Чайка" и фрегатата "Дръзки".

Ако причина за потъването е удар от дрон или мина, корабът най-вероятно е потопен за 2-3 минути, смятат военни.

Другата версия за потъването на плавателния съд е лошото време. Засега тя не се налага като основна, тъй като няма данни кап. Спасов да е търсил помощ от брега.

Корабът е поел от Балчик към Южното Черноморие на 17 февруари. Вечерта срещу 18-и трябвало да нощуват в Несебър, но го подминали и доближили Приморско. После се отправили към нос Коракя. Той се намира в защитената територия на резерват "Ропотамо", има стръмни и високи скали.

Последният сигнал от плавателния съд е засечен на 18 февруари около 8,30 ч

на около три морски мили от носа, а радарната връзка е изгубена малко след това – между 8,40 и 8,43 ч. Това кара опитни рибари да мислят, че е потънал изключително бързо - за около 3 минути.

"Баща ми, каквото реши, това прави. Той е един от най-опитните капитани – за него няма хубаво или лошо време. Брат ми работи 7 години с него", каза Християн Спасов пред медии. По думите му те са влезли в морето за улов на акула, сега момчето се надява на чудо.

Междувременно доброволчески екипи от Созопол и Приморско се организираха да търсят изхвърлени от морето тела на брега, но напразно.

Надеждите са тримата да са се хванали за някакъв спасителен плот,

за да не потънат, и вълните да са ги довлекли до сушата.

Още на 18 февруари е организирана операция по търсенето и спасяването на рибарския кораб. Тя е преустановена привечер поради неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието.

В издирването участват моторен спасителен катер на "Морска администрация", катер на Гранична полиция, рибари от най-близкото турско пристанище Инеада - от другата страна на Резово. Фрегатата "Дръзки" остана единственият кораб, който продължи търсенето през цялата нощ.

"Нашето издирване около скалите не намери никакви обекти или хора,

но решихме да проверим точката, която ни дадоха, където е изчезнал корабът, и там установихме петно от дизелово гориво, което ни доказва, че е потънал. За хората нищо не мога да кажа, надяваме се да са пуснали някакъв спасителен плот, да ги е отнесло някъде течението и да се намерят живи и здрави", коментира опитният водолаз Найден Недев.

Засега няма данни сонарна система да е открила нещо на дъното, където е локализирано нефтеното петно. Кап. Христо Спасов

Здравко Василев от Приморско, който участва в търсенето, също се надява на положителна развръзка.

"Ако е било някаква авария, тя е дала време на екипажа да освободи спасителния плот. Ако момчетата са на него, имат шанс да оцелеят повече от 72 часа без никакъв проблем, въпреки че

температурата на водата е под 6 градуса, а на въздуха е 2

Спасителният плот е такова устройство, което при падане във вода автоматично се активира и осигурява подслон. Все едно сте в плаваща палатка с вода, храна и лекарства, което позволява на екипажа да оцелее достатъчно дълго време, докато бъде открит", обяснява Здравко.

Кап. Спасов е стигнал до Южното Черноморие, гонейки големи пасажи от хамсия. Някои допускат, че може да е тръгнал на лов за калкан. Като е пуснал трала за дънната риба, силна вълна може да е повлякла кораба към бездната, разсъждават морски вълци.

Местни твърдят, че сутринта на 18 февруари е имало буря

- силен вятър от около 20 метра в секунда и бурно море

Според рибаря Георги Янчев обаче едва ли корабът е потънал, дърпайки трал, тъй като се е прибирал на ход и не е извършвал активен риболов.

"Кап. Спасов е абсолютен, познаваме се от 30 г. Той е морски вълк - може би най-опитният в Черноморието. Никой от нас не знае какво се е случило. Абсолютно сме в неведение в момента", коментира Янчев, който е рибар от Поморие.

57-годишният кап. Христо Спасов от Балчик е известен като Ицо Майната, научи "24 часа". Преди повече от 10 години румънските власти задържат кораба на кап. Спасов по подозрения, че е извършвал неправомерен улов в румънски териториални води. Плавателният му съд е освободен едва след една година, румънски съд доказва, че капитан Спасов е невинен.