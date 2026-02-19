ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илияна Йотова на церемонията пред паметника на Лев...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22323353 www.24chasa.bg

Откриха пребит до смърт в с. Радиново, задържаха млад мъж, живял в същата къща

24 часа Пловдив онлайн

1364
Прокуратурата в Пловдив.

Починалият е бил удрян по главата с твърд предмет

26-годишен мъж е задържан за умишлено убийство в близкото до Пловдив село Радиново. Сигналът за открит мъртъв човек в къща в селото е подаден на 17 февруари т. г.  Пристигналите на мястото полицейски и медицински екипи установили, че той е бил удрян по главата с твърд предмет. Пребитият е Тодор С., на 57 г. На този етап не е ясно кога е настъпила смъртта.

Полицейските служители открили в постройка в двора на къщата 26-годишния Ангел А., който обитавал дома заедно жертвата.  На този етап от прокуратурата не уточняват дали между двамата има роднинска връзка. Установява се датата на умъртвяването.

Ангел е с обвинение в умишлено убийство. Задържан е за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои  държавното обвинение да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.

Прокуратурата в Пловдив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)