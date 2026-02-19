Откриха пребит до смърт в с. Радиново, задържаха млад мъж, живял в същата къща

Починалият е бил удрян по главата с твърд предмет

26-годишен мъж е задържан за умишлено убийство в близкото до Пловдив село Радиново. Сигналът за открит мъртъв човек в къща в селото е подаден на 17 февруари т. г. Пристигналите на мястото полицейски и медицински екипи установили, че той е бил удрян по главата с твърд предмет. Пребитият е Тодор С., на 57 г. На този етап не е ясно кога е настъпила смъртта.

Полицейските служители открили в постройка в двора на къщата 26-годишния Ангел А., който обитавал дома заедно жертвата. На този етап от прокуратурата не уточняват дали между двамата има роднинска връзка. Установява се датата на умъртвяването.

Ангел е с обвинение в умишлено убийство. Задържан е за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои държавното обвинение да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.