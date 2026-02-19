Над 200 на протеста срещу намалената и отменена присъда по делото за убийството на Евгения

Над 200 души се събраха пред Съдебната палата в София на протест срещу намалената присъда на Орлин Владимиров за убийството на съпругата му Евгения. На първа инстанция той получи доживотен затвор, но на втора тя бе намалена на 20 години. Баща му Пламен пък също имаше доживотна присъда, но на втора инстанция бе оправдан.

Хората носеха плакати с надписи като "Нито една повече", "Доживотен затвор без право на замяна", "Не искаме убииците сред нас" и други.

"Никой не е очаквал такава промяна на присъдата. Познавам Евгения от дете. Тук сме, за да покажаме, че няма да се откажем", каза приятелка на Евгения. Тя посочи, че с 20 години наказание Орлин Владимиров може да излезе от затвора дори след 5, тъй като вече е излежал още толкова в ареста.

Бащата на Евгения, нейната майка и брат са на протеста.

"Искаме да попитаме корумпираните съдии и алчните адвокати защо отглеждат убийците на техните деца и внуци. Защо ги отглеждат, очакват да имат милост ли?", каза познат на Евгения. "Просто не може тая гавра с мъката на хората да продължава вече 5 години и да имаме такова правосъдие. От нас зависи да окаже натиск и да се променят нещата в по-добра посока", добави близка на Евгения.