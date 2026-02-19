ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Николай Младенов: Около 2000 палестинци са кандида...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22323659 www.24chasa.bg

Марин Райков и Ради Найденов са новите зам.-министри във Външно

6556
Марин Райков Снимка: МВнР

Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров за заместник-министри на външните работи са назначени Марин Райков и Ради Найденов. Това съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Марин Райков е министър-председател и министър на външните работи в служебния кабинет през 2013 година. Заемал е поста заместник-министър на външните работи в периода 1998-2001 г. и 2009-2010 г. Бил е и извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската и Италианската републики, както и в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Ради Найденов Снимка: МВнР
Ради Найденов Снимка: МВнР

Ради Найденов има дългогодишен опит в дипломатическата служба. Заемал е поста министър на външните работи в служебното правителство през 2017 г., както и най-високата дипломатическа длъжност в МВнР – постоянен секретар. В периода 2001-2002 г. е заместник-министър на отбраната. Представлявал е Република България като извънреден и пълномощен посланик в Република Австрия, Федерална република Германия, както и в Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.

Марин Райков Снимка: МВнР
Ради Найденов Снимка: МВнР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)