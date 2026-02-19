Ще проверяваме онлайн кои са и къде живеят педофилите (Обзор)

През националния регистър ще се вижда за какво са осъдени и полученото наказание

С бърза и безплатна проверка всеки ще може да провери дали в близост до дома му има осъждан сексуален насилник, злоупотребявал с деца. Това стана възможно, след като в четвъртък депутатите единодушно и окончателно решиха да “отворят” част от данните в Националния регистър за случаите на педофилия.

Трите имена, датата на раждане и адресът (настоящ и/или постоянен) вече ще бъдат публични. Освен това ще има информация какво точно е извършеното престъпление, както и какво наказание му е наложено.

Ще се показва и страната на произход на чужди граждани, които пребивават в България и са осъждани за педофилия, дори ако присъдата е от чужд съд.

Публичният достъп до регистъра ще бъде безплатен за всички граждани. Изготвянето на електронен списък с данни за извършвалите разврат с малолетни и непълнолетни бе прието през 2023 г., но работи от миналата година. Достъп до тях досега имаха само органите на изпълнителната, местната и съдебната власти, както и агенциите за закрила на детето и за социално подпомагане.

Отварянето на част от регистъра стана актуално покрай казуса с хижа “Петрохан” и съмненията за педофилия срещу някои от замесените. “Възраждане” първи инициираха промени през Закона за закрила на детето и дори обявиха, че броят на осъдените за престъпления срещу малолетни и непълнолетни расте с 58% през миналата година спрямо 2024 г.

"Всички трябва да знаят кои са педофилите, които се разхождат между нас, заяви тя. От изслушването миналата седмица във връзка със случая "Петрохан" установихме, че институциите в България не работят. Институциите, които са призвани да закрилят правата на децата, бездействат, те са едни чиновници, които администрират постъпилите сигнали при тях. Ето защо се налага родителите сами да пазят децата си", обясни от името на вносителите Цвета Рангелова.

Ден по-рано с голямо мнозинство депутатите приеха на първо четене и промени в Наказателния кодекс, които предвиждат по-тежки наказания за педофилите. Освен това разписаха, черазвратът с деца до 16 години вече ще се съди по същия начин както и този с малолетни.