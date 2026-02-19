Борисов: Уча се от грешките си. Готви смени в ГЕРБ на старта на кампанията (Обзор)

От заплаха през последните няколко години отново станахме партньор на ЕК и САЩ

Пълна мобилизация за изборите поиска лидерът, убеден е, че резултатът ще е добър

С нови лица по върховете на партията ще влезе в предизборната кампания ГЕРБ. За 22 март е насрочено Национално събрание на партията, а според хронограмата на ЦИК агитацията за вота стартира в полунощ на 20 март.

В оповестения дневен ред на събранието на ГЕРБ е предвиден и избор на нови ръководни органи, както и на председател. Този за лидер обаче е формален и на поста със сигурност отново ще е Бойко Борисов.

Сигурно е обаче и че ще има смени сред заместниците му, както и в Изпълнителната комисия. Сегашните зам.-шефове са Томислав Дончев и Даниел Митов. В Изпълнителната комисия пък влизат зам.-председателката на парламентарната група Деница Сачева, зам.-шефът на НС Костадин Ангелов, депутатите Делян Добрев, Йорданка Фандъкова и Цвета Караянчева, както и Илтер Бейзатов. Членове са и кметовете на Стара Загора Живко Тодоров, на Бургас Димитър Николов и бившият на Пловдив Иван Тотев, както и областният координатор на ГЕРБ за район “Сердика” Тодор Кръстев и доскорошният в Силистра Тодор Тодоров.

Само преди дни в медиите се появиха информации, че Делян Добрев напуска политиката и ГЕРБ, като дори се говореше и за конфликт между него и Борисов. Впоследствие обаче Добрев обяви, че остава в ГЕРБ, а слуховете за неговата “смърт” били силно преувеличени.

В четвъртък след предаването на изпълнителната власт на служебно правителство Бойко Борисов събра експремиера Росен Желязков и министрите му партийци за равносметка.

“За тази 1 г. всичко, което искахме да се случи, се случи:

еврозона, Шенген, отпадането на мониторинга на ПАСЕ, ПВУ, над 10 млрд. евро повече в държавната хазна”, отчете Борисов. И благодари на всеки от министрите си за свършената работа.

похвали Желязков

за помощта за Украйна и “далновидното ни участие в Съвета за мир на Тръмп”. Като постижение определи и удължаването на сроковете от Великобритания и САЩ за “спирането на “Лукойл” и освобождаването от руските активи”.

“Понесохме и загуби, допускахме грешки. Уча се най-вече от грешките. Пакетираха ни с Пеевски заради подкрепата за Шенген, еврозоната и ПВУ, но техният грях е по-голям, защото заедно с него правиха конституцията”, каза Борисов по адрес на ПП-ДБ.

В новото служебно правителство го зарадвало, че се говори за приемственост. И, че във финансите са отчели и благодарили какво са направили. “Клисурски (новият финансов министър и досегашен зам.-кмет на София - бел. ред.) ни благодари за свършеното, приемаме, че и ПП-ДБ са благодарили”, каза Борисов.

Той бе категоричен, че най-важно е кабинетът да организира честни избори, а

за “текущите неща” могат да разчитат на подкрепа от ГЕРБ

Борисов каза, че някои от хората в служебното правителството са били министри и посланици при него и са се разделили като приятели. А за да остане Атанас Запрянов начело на отбраната, от ГЕРБ дали официално съгласие на Гюров. “Светът е във война. Считам, че беше държавническо да оставим Запрянов”, обясни той.

Лидерът на ГЕРБ изреди и основните приоритети за предизборната кампания: IT сектора, инвестициите, образованието, икономиката, индустрията, новите технологии. “Аз съм убеден, че ще дадем добър резултат. Този път няма нито от какво да се срамуваме, ако сме допускали грешки, са били от работа”, заяви той.

И зададе пълна мобилизация на изборите. “И този балон, който надуват, гледали сме 5-6-7 пъти такива, ще гръмне. Казват ми: не сте коментирали партията на Румен Радев. Първо: няма партия, няма хора - няма какво да коментирам. Сто пъти казахме за “Боташ”, всички знаят, че 6 млрд. ще загубим. Явно това е приемлива цена за new wave-а, новата вълна, за да тръгне”, каза Борисов.