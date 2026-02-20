Крум Зарков събира на върха в БСП хора с опит и млади, но от различни кръгове

Едно от знаковите имена на БСП - Атанас Мерджанов, се завръща май в челните редици на партията. Името му се спряга за зам.-председател на новия лидер. В събота Националният съвет на партията трябва да одобри предложенията на Крум Зарков за заместници и за Изпълнително бюро. Лидерът не е споделил публично намеренията си, но част от обсъжданите имена вече се завъртяха в червените редици.

Изборът на Мерджанов е до някаква степен логичен - именно той даде път на днешния лидер в политиката преди 12 г. Макар че когато 2 г. по-късно младият юрист влезе в екипа на Корнелия Нинова, Мерджанов бе един от основните им критици.

АТАНАС МЕРДЖАНОВ

В днешния труден за БСП момент Зарков явно ще се опре на колегата си с опит и с познанства в структурите. А и нещо много важно - Мерджанов не се числи към нито едно от лобитата в партията. Дълго време той беше по-встрани от активната политика, но миналата година стана отново член на пленума.

Още един партиец с опит май се завръща на “Позитано” като шеф - Жельо Бойчев. Той бе дългогодишен общински съветник в София, след това и депутат, но през 2018 г. се оттегли от политиката и мина в частния бизнес и консултантските услуги, за да се завърне като член на Комисията за защита на конкуренцията, избран от този парламент.

ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ

Знаков е изборът и на другите две имена, на които новият лидер май ще разчита като негови заместници. Иван Таков е председател на най-голямата червена структура - тази в София, и е дългогодишен съветник в Столичния общински съвет. Той бе сочен за един от основните конкуренти на Зарков за лидерския пост на конгреса, но в крайна сметка не се включи в лидерската надпревара.

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кметицата на Троян Донка Михайлова пък е един от най-знаковите представители на БСП в местната власт. Тя кара своя четвърти мандат и е зам.-председател на Националното сдружение на общините.

ИВАН ТАКОВ

В търсене на баланс Зарков е подбрал и членовете на Изпълнителното бюро. С новия му състав той демонстрира стремеж “да събере” партията и различните кръгове в нея, вместо да разгонва. Но същевременно дава ясен знак за разграничение от досегашното ръководство с избора на много нови и млади имена. “Обновлението в БСП трябва да бъде видимо”, заяви лидерът преди дни в Благоевград.

Спрягат се например младите общински съветници от София - юристът Еньо Савов и Петко Димитров, който е начело на структурата в столичния район “Сердика”. Също и шефът на младите социалисти Габриел Вълков, както и заместничката му Мина Кутева, която е дъщеря на едно от знаковите БСП лица и бивш говорител на служебните кабинети на Радев - Антон Кутев.

Местната власт май ще е представена от трима кметове - Трифон Панчев на Дряново, Йордан Младенов на Пещера и Владимир Александров на Етрополе. В бюрото се очаква да влязат още и председателите на структурите във Варна и Пловдив - Павел Раличков и Калин Милчев.

На “Позитано” май се връща Светлана Шаренкова. Председателката на Форум “България - Русия” е член на БСП от дълги години, но през 2023 г. бе изключена от тогавашната лидерка Корнелия Нинова, което оспори като нарушение на устава. След това възстанови членството си, а на последния конгрес влезе отново и в пленума. Включването ѝ в бюрото сега се възприема като знак към всички русофили в партията, особено на фона на бъдещата формация на Радев. В ИБ се очаква да влезе и шефът на орготдела Пламен Владимиров.

Бившият вече спортен министър Иван Пешев пък се спряга да е начело на предизборния щаб. Той има опит като такъв - бил е шеф на столичния червен щаб.

Всички тези имена обаче трябва да минат на одобрение от Националния съвет, който бе избиран по времето на предишното ръководство. А на следващ пленум ще се обсъждат листите за предстоящите избори.