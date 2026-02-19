Министър Дечев разпоредил проверка задържан ли е вицепремиерът Стоил Цицелков

Проверка бил ли е задържан и ако да - за какво Стоил Цицелков, който от днес е вицепремиер за честни избори, е разпоредил вътрешният министър Емил Дечев.

Информацията, че Цицелков е бил задържан три пъти бе разпространена тази сутрин от Тошко Йорданов от ИТН. Той посочи, че вицепремиерът два пъти е хващан с марихуана, а веднъж да кара пиян с над 1,2 промила алкохол в кръвта. След това Йорданов дойде лично в МВР, за да изиска цялата информация по посочените от него случаи от министър Дечев.

Въпрос имало ли е такива задържания "24 часа" отправи тази сутрин към ведомството. От МВР отговориха, че Дечев е възложил проверка на СДВР и когато тя приключи резултатите ще бъдат изнесени.