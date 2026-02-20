Министри от новия кабинет трябва да отговарят на въпроси към тези на Желязков в контрола днес

На 14 въпроса в утрешния парламентарен контрол ще отговарят заклелите се вчера министри от служебното правителство на Андрей Гюров. Това става ясно от програмата за контрола, публикувана на сайта на Народното събрание. Всички въпроси обаче са били отправени към техните предшественици от кабинета на Росен Желязков, които вече официално не са начело на съответните ведомства.

Така днес на въпроси от депутатите ще отговарят четирима: премиерът Андрей Гюров, външната министърка Надежда Нейнски, МВР министъра Емил Дечев и земеделския Иван Христанов.

Към Гюров има 1 въпрос от депутата от АПС Хюсни Адем, свързан с липсата на въздушна противопожарна готовност и превенция преди "пожарния сезон". Един е и въпросът към дипломат № 1 Надежда Нейнски, отправен към Георг Георгиев от Николай Денков още през октомври. Той е свързан с изясняване на изявление за готовността на България да осигури въздушен коридор за президента на Русия Владимир Путин.

На най-много въпроси ще трябва да отговори вътрешния министър Емил Дечев: 7, като 6 от тях са били отправени към предшественика му на поста Даниел Митов през октомври, ноември и декември миналата година - още преди правителството на Желязков да подаде оставка на 11 декември.

5 са въпросите, на които трябва да отговори пък земеделския министър Иван Христанов. Повечето от тях са дори по-застояли от тези, на които трябва да отговори Дечев: внесени са в деловодството на парламента още през септември и октомври, когато начело на НС все още бе Наталия Киселова. Поради неотложни ангажименти в контрола няма да участват транспортният министър Корман Исмаилов, енергийния Трайчо Трайков, здравния Михаил Околийски, на отбраната Атанас Запрянов и на околната среда Юлиян Попов.