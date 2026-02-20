Крал ли е картини от дома на Боян Радев асистентът му Тенчо, или са подарък от покойния шампион?

Столичната полиция откри платна на Иван Вукадинов в апартамента на мъжа, има доказателства, че са от колекцията на мецената

Дългогодишният помощник на Боян Радев е разследван за кражба на картини от колекцията му, научи “24 часа”. Тенчо Тенев е бил задържан по сигнал за изчезнали шедьоври от дома на покойния олимпийски шампион по борба, който почина преди два месеца.

Боян Радев беше един от най-големите колекционери на изкуство в България. Последните години от живота си той прекара в луксозен дом за възрастни хора, където Тенев често го посещавал. Мъжът обаче

имал ключове за имотите му

При претърсването на дома на Тенчо Тенев са намерени картини на Иван Вукадинов, за които се знае, че са били от колекцията на Боян Радев и има доказателства за това. Били изнесени от дома му, преди да постъпи в луксозния дом за възрастни хора. Оттам изчезнали и други платна - на Златю Бояджиев, Бенчо Обрешков, Елиазер Алшех и Давид Перец.

Предполага се, че са изнесени от жилището на Радев, докато е бил жив. За тези на Вукадинов, открити в дома на Тенев, той твърдял пред разследващите, че картините са му подарък от Боян Радев. Шампионът меценат винаги е бил щедър към приятелите си, но

единственото, което е отказвал да подарява, са картини от колекцията му

“Ще те черпя цяла година, ще ти купя най-скъпия костюм, само картини не ми искай”, казвал Боян Радев. Точно затова било съмнително, че платната с маслени бои били в дома на дългогодишния му помощник. Някои от картините на Иван Вукадинов дори участвали в изложба на големия майстор, а Тенев ги представя като негова собственост, включително в каталога.

Преди да стане помощник на Боян Радев, Тенев бил охранител в хотел. След това 50-годишният мъж станал студент в Националната художествена академия, където учи за изкуствовед.

“Вярвам в съдебната система”,

каза синът на Боян Радев,

потърсен за повече подробности, но отказва коментар по темата, както и дали той е подател на сигнала.

В много редки случаи олимпийският шампион подарявал картини от колекцията си, но става дума за графики и рисунки, а не платна с маслени бои на световноизвестни художници. Боян Радев е най-близкият приятел на един от най-големите художници на България Иван Вукадинов, който почина през септември 2024 г. Двамата бяха заедно до последно в дома за възрастни хора. Вукадинов е бил ментор на Радев и съветник за колекцията му.