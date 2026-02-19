ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22324240 www.24chasa.bg

Петима са кандидатите за управител на детската болница в Бургас

2028
Детската болница в Бургас впечатлява с модерната си визия.

Петима са кандидатите за управител на МБАЛДБ „Света Анастасия". Техните проекти ще бъдат отворени от Комисията, гласувана от Общински съвет Бургас с председател д-р Лидия Стефанова, в понеделник, 23 февруари.

Кандидатури за управител на Болницата са подали:

Д-р Венцислав Димов

Д-р Тома Томов

Д-р Благомир Здравков

Димитър Помаков

Донка Желева

Стартът на конкурса за управител на общинската детска болница бе даден на 22 декември 2025 г. , като кандидатите имаха възможност да подават документи в 50-дневен срок. Провеждането на конкурса преминава през три етапа - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания /като до втория етап на конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на поставените изисквания/, представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседване с кандидатите, което се изразява в защита на програмата за развитието и дейността на болницата и познаване на относимото законодателство.

