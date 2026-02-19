Помощи и обяд за бедни няма да се отнемат при "неправилно" гласуване - обещание №1 от кабинета "Гюров" (Обзор)

Проверяват и дали парите за общините не се разпределят според партийната принадлежност на кмета

С правителството “Желязков” си тръгнаха и всички зам.-министри

Парите към общините да се разпределят справедливо, а топлият обяд и помощите да не се спират, ако не гласуваш за правилната партия.

Това е една от 7-те задачи, които служебният премиер Андрей Гюров раздаде на министрите минути след като в четвъртък се заклеха пред депутатите.

Ще има справедливо разпределение на средствата за общините с ефект върху всички граждани, а не за нечии кампании, обеща Гюров.

3,8 млрд. лв. бяха предвидени по инвестиционната програма за общините за миналата година. А през тази година в удължителния бюджет около 460 млн. евро. За блокирани средства сега ще провери новият финансов министър Георги Клисурски=

Още с влизането в социалното министeрство Хасан Адемов обеща да провери дават ли се помощи на хората за глас. През годините това се е случвало - ако не гласуваш по определен начин, няма да има топъл обяд, няма да има социално подпомагане или енергийно подпомагане.

Ще бъде проверен абсолютно всеки случай

и ако има виновно поведение, ще бъдат предприети съответните мерки, обеща Адемов.

Проверката ще е през през Агенцията за социално подпомагане и инспектората, с които може да се предотвратят влияние и натиск върху избора на хората чрез социалната система. Към процеса ще се ангажира и сдружението на общините, защото част от услугите и подкрепата минават и през общинските администрации. Росен Желязков посреща наследника си Андрей Гюров в Министерския съвет. СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Над 70 хил. души всеки ден получават топъл обяд. Тази услуга е насочена към най-бедните. Доставя се в дома им от общините. Друга програма, която също се администрира от общините, е грижа в дома за 15 000 възрастни и болни без близки, които иначе са обречени. Само за нея се разпределят близо 77 млн. евро. 340 000 пък получават помощи за отопление през зимата.

Основната задача ще ефективно организиране на вота както у нас, така и зад граница, обеща новата изпълнителна власт. Още в четвъртък Гюров извика вътрешния министър Емил Дечев по темата.

Като съдия с близо 25 г. стаж дълбоко вярвам, че правова държава не е куха фраза в конституцията, каза Дечев при приемането на поста. Увери, че ще направи всичко МВР да изпълни своята отговорност за честен и свободен вот, но такава имат и партиите, неправителственият сектор, ЦИК и “Информационно обслужване”.

Днес е срещата в МС с централната комисия.

Всъщност точно темата за изборите и по-специално - вицепремиерът по честността им Стоил Цицелков, се оказаха повод за първата сериозна жега около служебния кабинет. И както президентът Илияна Йотова предупреди предния ден, той не получава “не 100 дни, а и 100 минути толеранс”. Не бяха минали и 10 минути от клетвата му, когато опозицията откри огъня по Цицелков.

По другата важна тема - парите на държавата, служебният премиер потвърди, че кабинетът няма да внася нов, а старият ще се удължи и след март. Гарантира обаче финансова стабилност и

отчет за всяка похарчена стотинка

Увеличението на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли е гарантирано в КСО, така че спекулациите по темата са безпочвени.

Правителството няма парламентарна група, но има задачи, които изискват законодателни решения. Разчитаме да подходите държавнически и да ги приемете, обърна се Гюров към депутатите. От тях са нужни действия и за да не загуби България последния транш по ПВУ.

Обеща строго да прилага мерките от плана за приемане на еврото. Да се възстановят законността в управлението на прокуратурата и функционирането на правосъдието чрез конкретни изисквания към Висшия съдебен съвет, както и

да се създаде стандарт за номинации от правосъдния министър

на личности за ключови позиции в правосъдието. Институциите щели да говорят открито, вместо да управляват със слухове и внушения.

Гюров обаче на няколко пъти - и в парламента, и при приемането на властта от Росен Желязков - обеща да няма реваншизъм. Властта може да се управлява спокойно, без лицемерие, реваншизъм и показност, с почтеност и отговорност. Това правителство е създадено с идея за широк експертен формат - хора с широк опит, но без партийни зависимости, каза той. Даниел Митов и Томислав Дончев си говорят докато чакат да започне официалната церемония в МС.

Кабинетът "Гюров" се закле в парламента в 10 ч при бойкот на депутатите от ДПС-НН и "Възраждане" и без да бъде пуснат химнът. И веднага отидоха в Министерския съвет. Желязков и Гюров поговориха на четири очи около 20 минути.

В живота на политика, на управленеца има две важни дати. Първата дата е тогава, когато поема кормилото на управлението, на която има ангажименти, обещания, очаквания и малка доза илюзии. И моментът, в който пуска кормилото на управлението, в който има равносметка, има много научени истини. Историята не помни тези, които са имали гръмки титли и гръмки постове, но винаги помни тези, които са вземали решения тогава, когато е трябвало да бъдат взети, обърна се Желязков към новите и старите министри и благодари на своя екип за взетите решения. А на Гюров добронамерено каза:

Вие сте разумен и мъдър човек и съм сигурен, че с колегите ви ще откриете доброто, което е направено, и ще поправите грешките, които установите. Предаването на щафетата е много важно, за да има приемственост, това е факлата на онзи огън, който може да изгори миналото или да освети пътя напред. Пожелавам ви късмет!

Не с реваншизъм, с правила ще работим, отвърна му той.

Нашата работа не е да съдим, а да постигнем няколко важни цели. За мен най-важно в момента е да се възвърне доверието у хората и да имаме честни избори, каза още Гюров и напомни, че хората протестираха заради предложения бюджет. Те искат да виждат сигурност за своите семейства, възможности за децата си и честна конкуренция за бизнеса. Това са нашите задачи и ние се захващаме веднага, увери той.

Преди това обаче служебните министри трябва да попълнят екипите си. Малко преди да приеме Гюров, Желязков е издал заповед за освобождаването на всички зам.-министри.

Гласуват парите за изборите другата седмица, после внасят второ удължаване на бюджета

Марин Райков и Ради Найденов замове в МВнР

Финансово обезпечаване на изборите, удължаване на закона за държавния бюджет и справедливо разпределяне на средствата за общините - тези 3 приоритета очерта новият министър на финансите Георги Клисурски, приемайки поста от Теменужка Петкова.

Клисурски обяви, че още другата седмица Министерският съвет ще приеме план-сметката за изборите. Внасянето на втори удължителен закон за бюджета ще осигури нормалното функциониране на държавата и на всички плащания и след 31 март, когато изтича сегашният.

Има забавяния на плащания към общините по Националната инвестиционна програма, ще се работи за отпушването им, обяви Клисурски, който до вчера бе зам.-кмет по финансите на София. Столицата не получава предвидените средства от държавата за важни обекти, оплака се неведнъж кметът Васил Терзиев.

В удължителния закон за бюджета има заложени около 460 млн. евро, които са налични и трябва да стигнат до общините, изпълнили законовите изисквания, обясни Клисурски.

Външната министърка Надежда Нейнски попълни екипа си с бившия служебен премиер Марин Райков и бившия външен министър Ради Найденов. И двамата имат дълга кариера в дипломатическата служба. Райков е бил извънреден и пълномощен посланик във Франция, Италия, Обединеното кралство. А Ради Найденов бе външен министър в служебното правителство през 2017 г. Бил е и посланик в Австрия, Германия, Швейцария и Лихтенщайн.

Да не се допусне спирането на ключови инфраструктурни обекти обеща в МРРБ Ангелина Бонева. А експертното управление и проектите да продължат, а прозрачността да е водеща в работата ѝ като министър.

Признавам си, че всяко влизане тук е по-трудно от предходното, каза пък маестро Найден Тодоров, който за 4-и път става служебен министър на културата. “Първия път бях щастлив, че мога да опитам да направя нещо. Втория път знаех колко е трудно. А сега съм в паника от това, което виждам в обществото. Имаме едно изключително разделено общество и като Министерство на културата сме длъжни да работим не само за хората, които се занимават с култура, а за цялото общество. Защото начинът, по който хората реагират на различията, начинът, по който те комуникират помежду си, е част от културата”, каза Тодоров.

Най-важното е да запазим спокойствието и предвидимостта в системата - с тези думи проф. Сергей Игнатов смени Красимир Вълчев. В правосъдието Андрей Янкулов прие ключа за държавния печат от Георги Георгиев. “Никога нищо не започва от нас и не завършва с нас. Ще се опитам да надграждам полезното, което е направено от вас”, увери го той. Юристът е сред атакуваните от опонентите на кабинета “Гюров” заради работата си досега в Антикорупционния фонд.

За надграждане на постигнатото и утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация ще работи като министър Ирена Георгиева, чийто избор бе приет като добра новина от бранша. Тя даде висока оценка за работата на Мирослав Боршош. Освен силна подкрепа на спортистите ни, които ни носят толкова радост с успехите си, при завръщането си като министър Димитър Илиев пък обяви амбиции за създаването на условия младите хора да се развиват и реализират своя потенциал в България.

