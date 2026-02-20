Грешки на разследването за убийството на Евгения насочиха гнева на близките ѝ срещу съда

Орлин и Пламен Владимирови са скачали върху куфара с трупа ѝ, за да се затвори, искаме доживотен затвор, призоваха роднини на жертвата на протест пред Съдебната палата

Реакцията им е провокирана от намалената на 20 г. присъда на мъжа ѝ и оправдаването на баща му

Показания на поемни лица, разпити без адвокат, погрешно формулирани квалификации като “сговор” за убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин - формални при разследването, но фатални пред Темида пропуски, станаха причина за обрат по делото “Евгения”.

Младата жена беше убита на 13 октомври 2021 г. За престъплението бяха задържани съпругът ѝ Орлин и баща му Пламен. Първият като извършител, защото я удушил в апартамента им, а вторият като помагач, защото давал напътствия на сина си и лично откарал куфара с трупа на жертвата до тресавище в Перник, където го изхвърлил. Софийският градски съд ги наказа с доживотен затвор. После Апелативният потвърди присъдите, макар и с особено мнение на един от членовете на състава. Накрая Върховният касационен съд върна делото за ново разглеждане с конкретни указания. Така се стигна до намаляване на присъдата за Орлин Владимиров на 20 г.

От тях той вече е излежал 5,

а при още толкова в затвора може да поиска предсрочно освобождаване като Брендо. А баща му Пламен Владимиров беше оправдан.

Гневни от този обрат, над 300 души се събраха в четвъртък пред Съдебната палата в София на протест. Те призоваха за доживотен затвор за двамата и носеха плакати със снимки на съдиите, които решиха делото в понеделник.

“Не искаме убийците сред нас”, пишеше на други.

“Никой не е очаквал такава промяна на присъдата. Познавам Евгения от дете. Няма да се откажем”, каза приятелка на жертвата. Тя припомни, че с 20 години наказание Орлин Владимиров може да излезе от затвора дори след 5. Цялото семейство на жертвата беше на протеста.

“Искаме да питаме корумпираните съдии и алчни адвокати:

защо отглеждат убийците на техните деца и внуци?

Очакват да има милост ли?”, каза познат на Евгения. “Не може такава гавра с мъката на хората да продължава вече 5 години и да имаме такова правосъдие. От нас зависи да окажем натиск и да се променят нещата в по-добра посока”, добави близка на убитата жена.

“Искам оставката на Даниела Тончева, председател на Апелативния съд, както и на съдебния състав. Ако трябва, 6-има съдии да се сменят. Тих, умен психопат. Няма шамари, няма удари. Ако я беше ударил, тя щеше да избяга. Той директно я убива. А Пламен в момента може да ходи където си иска”, каза майката на Евгения Капка Чорбанова. Тя нарече бившия си сват основен двигател на престъплението.

102 жени са убити след Евгения

За колко от тях знаем?, попита приятелка на жертвата.

“Сестра ми си седи вкъщи, спокойна и сигурна. Изведнъж Орлин Владимиров я напада в гръб и започва да я души. Тя се е борила 7-8 минути, а този изрод я души. Тя изпада в безсъзнание и оттук започва истинският ужас. Не се чуди какво да прави с трупа. Обажда се на баща си в Перник. Баща му не изпада в шок. Казва му: “Свърших работата”. Всеки нормален човек ще изпадне в шок, ако му се обади синът му и каже, че е убил човек, но не и Пламен Владимиров. Идва за 20 минути. Той е помагач за убийството. Водил е сина си на мястото, където ще изхвърлят трупа”, разказа братът на Евгения. Според него двамата скачали върху куфара, за да може да се затвори.

Сега делото отново ще отиде на ревизия пред последната инстанция.

Пропуските на разследването признават и адвокатите на семейството на Евгения

Всички инстанции на съда посочиха, че е незаконен следственият експеримент, на който са присъствали двама граждани. След като трупът на Евгения в куфара е открит, криминалисти веднага задържат основните заподозрени - Орлин Владимиров и баща му. Тогава са били в качеството на свидетели. С тях е проведена беседа. Двамата признават за престъплението, но не пред разследващ полицай с протокол и адвокати, на каквито имат право, но никой не ги е информирал. Веднага се организира следствен експеримент. Извикани са двама случайни граждани за поемни лица, които имат роля да контролират действията на полицията. Пред съда са разпитани както криминалистите, водили беседата с Орлин и Пламен, така и поемните лица, които потвърждават признанията на двамата. Показанията на полицаите не са приети за доказателство, а за поемните лица има различни мнения в съдебните състави.

Точно върху показанията на поемните лица се гради и обвинението, че синът и бащата са се сговорили да извършат убийството, а после да скрият трупа. При първото разглеждане на делото пред Апелативния съд беше посочено, че за Пламен Владимиров има доказателства само за лично укривателство. Когато е извършено от баща за сина му обаче, законът прави изключение - престъплението е несъставомерно, т.е. трябва да бъде оправдан.

След като Орлин и Пламен Владимирови са обвинени и са разпитани по Наказателнопроцесуалния кодекс с адвокати, те вече отричат вината си. Според прокуратурата

Орлин е удушил съпругата си с ръце и скреч фолио заради ревност

- отдавна я подозирал, че си има любовник. Това се потвърди и в съда, защото беше разпитан интимният ѝ приятел. Според Орлин Владимиров тя е паднала при спречкване в кухнята и си ударила главата в ръба на шкаф. Той се уплашил, че детето ще се върне и ще види кръвта и затова я омотал с фолио и скрил тялото ѝ куфар, а после се обадил на баща си, за да му помогне. Първите две инстанции приеха, че престъплението е извършено по особено мъчителен начин, но тази квалификация е отпаднала. Затова доживотният затвор е намален до 20 г.

Повече подробности за променените присъди ще станат ясни с публикуването на мотивите за повторното решение на Апелативния съд.

Според обвинението основният мотив за убийството на Евгения е ревността на Орлин и тревогата му, че след евентуален развод няма да получи родителските права върху невръстния им син. Освен това се страхувал да не загуби общия им апартамент. Прокуратурата твърди, че бащата и синът конспиративно подготвяли престъплението. Общували само през Телеграм, където чатовете автоматично се изтриват.

Когато оглеждали къде да изхвърлят трупа, оставили мобилните си телефони у дома, за да не бъде установен маршрутът.

Орлин шпионирал Евгения и разбрал, че на 12 октомври 2021 г. се е срещнала с друг мъж в хотел в София. На следващата сутрин отишъл при баща си в Перник, после се прибрал в София. Двамата обсъдили убийството, а около 14,30 ч съседи чули шум от падане на вещи в апартамента. 45 минути по-късно Пламен пристигнал в София. Между 17,40 и 17,55 ч на 13 октомври Орлин излязъл с колело от дома си и отишъл до фитнес в кв. “Стрелбище”, където изхвърлил телефона на Евгения. После той я обявил за издирване в полицията. Търсил я и с приятели със съобщения в социалните мрежи. Според версията му тогава тя отишла на фитнес и не се прибрала.

Апаратът на Евгения бил открит по-късно от мъж, който “решил да го подари на момчето си”. Той го занесъл на сервиз, за да му изтрият данните. Заради това разследващите не могли да установят комуникациите на Евгения.

Според близките на Евгения тя е убита за пари, защото Орлин се страхувал, че ако се разделят, жена му ще вземе имуществото. “Скритото му лице е на звяр, който убива, без да му мигне окото”, каза още при първите заседания майка ѝ. (24часа)