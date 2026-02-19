Вицепремиерът Цицелков ли е гражданинът С. И. Ц., който през 2015 г. е бил осъден на пробация от 6 месеца и забрана да шофира 1 г. заради алкохол?

ИТН вдигна жега в парламента около отговорника за честни избори - алкохол, трева, появи се и черен печат

МВР министърът разпореди проверка дали е бил арестуван, както обяви Тошко Йорданов

Президентът Йотова чака мерки от премиера, ако се докаже

С „определени резерви е президентът Илияна Йотова към някои от служебните министри, призна тя в парламента минути преди клетвата им.

Ще следя дали тези резерви ще си ги докажа сама на себе си, но бъдете сигурни, че в първия момент, в който видя, че се оправдават, първо вие, медиите, ще научите, обеща Йотова, макар без да посочва имена.

Тя пак припомни, че те са отговорност на премиера, а не на президента след „гаврата" с конституцията. Доверява се на експертността на останалите и обеща да следи за изпълнението на ангажиментите им.

В този контекст репортери я попитаха за биографиите на министри като вътрешния Андрей Янкулов и правосъдния Емил Дечев. Но единственият, за когото президентът отговори, беше вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелков. Именно той се оказа най-коментираното име в кабинета.

Още сутринта шефът на групата на ИТН

Тошко Йорданов излезе с декларация с критики към ПП-ДБ,

в която попита бил ли е в ареста Цицелков

И изреди три дати през 2010-а, 2011-а и 2014 г. Две от задържанията са за притежание на марихуана, едно за шофиране с 1,2 промила, обяви председателят на групата на ИТН от трибуната на парламента.

Ако това е така и тези неща се докажат, г-н Гюров трябва да вземе съответните мерки, заяви Йотова.

Огласената от Тошко Йорданов информация бе получена още в сряда в „24 часа". Медията се въздържа да я публикува, тъй като не успя и тогава, и в четвъртък да получи потвърждение на писмените въпроси към МВР, както и на телефонните обаждания към Стоил Цицелков.

В четвъртък проверка на "24 часа" в правната система установи, че през 2015 г. има издадена окончателна присъда от Софийския градски съд за шофиране в нетрезво състояние на лице с инициали С.И. Ц., които съвпадат с тези на новия вицепремиер.

Съдебното решение на втора инстанция е влязло в сила през есента

на 2015 г. - лишаване за 12 месеца от право на управление на автомобил

"Мерцедес", модел Ц 200. Присъдата е е от 23 септември 2014 г., след като е била установена концентрация на промила в кръвта над 1,5 на хиляда. Това е станало „по реда за установяване на употреба на алкохол или друго упойващо вещество по наредбата на Министерство на здравеопазването".

Гражданинът С.И.Ц. е осъден на пробация от 6 месеца, като подсъдимият е бил задължен от съда два пъти седмично през този период да се явява и подписва пред длъжностно лице. Според наказателния кодекс на С.И.Ц. е било отнето правото да шофира една година. Съдът е възложил на подсъдимия да заплати направените разноски по делото в размер на 120 лева, както и 5 лева за издаване на изпълнителен лист.

Според Наказателния кодекс давността на тази присъда е изтекла през 2018 г. и

той вече се смята за неосъждан

Проверка бил ли е задържан новият вицепремиер Стоил Цицелков, и ако да - за какво, е разпоредил вътрешният министър Емил Дечев. Това стана ясно привечер в четвъртък. По-рано през деня при току-що встъпилия министър Тошко Йорданов отиде лично, за да иска цялата информация.

Бил ли е задържан Цицелков - такъв въпрос отправи към МВР „24 часа" в четвъртък сутринта. От ведомството ни отговориха, че Дечев е възложил проверка на СДВР, и когато тя приключи, резултатите ще бъдат изнесени.

В четвъртък от ИТН поискаха оставката на Цицелков и добавиха нова информация - през 2020 г. е бил наблюдател на изборите в Гана, но заради "инцидент с жена в хотела" получил 5-годишна забрана да участва в мисии на ЕС заради нарушен кодекс на поведение. Забрана изтекла наскоро. Освен към МВР за арестите, партията на Слави Трифонов се обърна и към Външно - иска

да питат Кая Калас,

върховен представител на ЕС по външна политика.

През целия ден в четвъртък „24 часа" опитва да получи коментар както от министър Цицелков, така и от Министерския съвет. Такива не бяха дадени.

Цицелков е завършил CDU в Австралия, CUA в Дания и университета "Лунд" в Швеция. Сред учредителите е на Обществения съвет към ЦИК, оглавявал го е. Част е от платформата Обединение за честни избори и неправителствения "Демократичен център". Богат опит като наблюдател и анализатор на избори в различни международни организации е записано още в CV-ото му.

Ден по-рано огън по него имаше и на тема „Петрохан". В мрежите с гняв се цитираше пост на Цицелков: „Сериозен червен флаг е, когато хора не могат да допуснат, че възрастни и деца могат да имат здравословни и ненасилствени отношения, без да проектират върху това собствените си страхове и фиксации. Това говори повече за коментиращите, отколкото за реалността". От ДПС, ИТН и МЕЧ скочиха, че заради такива се прие публичният регистър на педофилите. Според Цицелков думите му са извадени от контекст, съзира операция за пренасочване на вниманието.

В четвъртък той не отговори на атаките, само пусна снимка от поклонението си на Паметника на Левски.