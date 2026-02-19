ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Очаква се покачване на нивото на р. Тунджа

Река Тунджа в Елхово Снимка: Google street view

Жителите на Елхово са предупредени за очаквано покачване на нивото на река Тунджа тази вечер, съобщава БНТ. Информацията е изпратена до местната власт с писмо от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район".

Според прогнозата на системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа към Национален институт по метеорология и хидрология се очаква около 22:00 часа водното ниво в района на града да достигне оранжевия праг на предупреждение.

От община Елхово призовават гражданите да спазват безопасно отстояние от коритото на реката и да не навлизат в ниските и заливни терени. При необходимост следва да бъдат изведени своевременно хора, животни, моторни превозни средства, строителна техника и друго имущество от участъците в близост до речното корито.

Местната власт следи обстановката и е в готовност за реакция при евентуално усложняване на ситуацията.

Гражданите ще бъдат своевременно информирани при промяна на нивата на реката.

