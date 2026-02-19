ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Условна присъда за жена, продавала стоки менте в Първомай

24 часа Пловдив онлайн

Откриха стоки менте в Първомай Снимка: Pixabay

Фалшивите дрехи са иззети и ще бъдат унищожени

Жена от Първомай се сдоби с условна присъда, след като била заловена да продава фалшиви маркови стоки за около 530 евро. Тя била задържана на 4 април 2024 г. с чанти, спортни комплекта, тениски и елеци с отличителните белези на фирми като "Келвин Клайн", "Адидас", "Найк" и "Томи Хилфигер". 

Изправена пред съда в Първомай, жената признала вината си и договорила да бъде наказана с 6 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. Споразумението вече е одобрено и влязло в сила. 

Иззетите стоки са три чанти и два комплекта на "Адидас", три елека на марката "Найк", тениски на "Келвин Клайн" и други фалшиви маркови дрехи. Те трябва да се унищожат.

