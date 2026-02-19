ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задействаха BG-Alert в община Гълъбово заради ниво...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22324847 www.24chasa.bg

Областният управител насрочи консултации за състав на РИК-Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

2172
Консултации за състава на РИК са насрочени за 22 февруари във Велико Търново СНИМКА: 24 часа

Областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева насрочи дата за провеждане на консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия /РИК/ за предстоящите избори на 22 февруари 2026 г. /неделя/ от 11.00 часа. В Гербова зала на Областна администрация – Велико Търново, ще се проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции.

Това са коалиция „ГЕРБ-СДС", коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България", партия „Възраждане", коалиция „Движение за права и свободи-Ново начало", коалиция „БСП – Обединена левица", партия „Има такъв народ", коалиция „Алианс за права и свободи - АПС", партия „Морал, единство, чест", партия „Величие".

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 51-то Народно събрание.

Участниците в консултациите, имащи право да правят предложения за членове на РИК, представят документите по чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 4440/19.02.2026 г. на Централна избирателна комисия- гр. София.

Консултации за състава на РИК са насрочени за 22 февруари във Велико Търново СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото