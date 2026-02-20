Още 325 души излязоха на борсата във Велико Търново през януари, но и 170 са наети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

4% е регистрираната безработица през януари 2026 г. за региона на Дирекция „Бюро по труда" – Велико Търново, при 5,4% за страната и 5,6% за област Велико Търново. Наблюдава се повишение с 0,3% на нивото на безработица спрямо декември 2025 г. и спрямо януари на предходната година.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 3,1%, община Елена 10,2% и община Златарица 13,2%.

Регистрираните безработни през месец януари в Дирекция „Бюро по труда" – Велико Търново са 1 570. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 325 безработни.

170 от борсата са започнали работа, наблюдава се увеличение на броят им в сравнение с предходния месец декември и спрямо месец януари 2025 г., посочват от бюрото по труда. През месеца са издадени 33 ваучера за обучение на безработни и заети лица с цел адаптация към изискванията на съвременната икономика, белязана от ускорена дигитализация и технологична трансформация.

Продължава търсенето на работна сила, през месец януари е увеличен броя на работните места обявени на първичен пазар на труда, обявени са 81 работни места. Най-голям дял свободни работни места са заявени в сектор преработваща промишленост (25%), търговия (15%) хотелиерство (13%), образоване (13%), строителство (10%) и др.

Сред най-търсените професии през месеца са преподаватели; персонал, полагащ грижи за хора; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; шофьори, чистачи и помощници и др