Илияна Йотова: Ако Гюров предложи, ще разпиша оставката на Цицелков. Той няма място и в обществения съвет към ЦИК

И аз научих от медиите за някои елементи от биографията на Цицелков. Незабавно, ако ми бъде предложено, ще разпиша указ за неговата оставка. Този човек не би трябвало да бъде и част от обществения съвет към ЦИК, ако всичко това, изнесено в медиите, е факт.

Това каза президентът Илияна Йотова в интервю за bTV, проведено от президентството.

На въпрос дали това означава, че тя го призовава да подаде оставка, обясни, че това не е предвидено в конституцията.

Цицелков се оказа най-обсъжданото име от новия служебен кабинет. Още вчера ИТН му поискаха оставката заради информация, че е бил задържан три пъти за алкохол и наркотици, както и че имал петгодишна забрана да участва в мисии на ЕС.

За вътрешния министър Емил Дечев обясни: "Това е човек от правосъдната система, добре познава ситуацията в страната. Бих му пожелала късмет. Някои ще кажат, че изборите се правят от ЦИК, но това не е вярно, една от централните теми е провеждането на честни избори. Какъв е основният проблем? Купуването на гласове и корпоративен вот. След октомври 2024 г. от най-високата трибуна - Конституционния съд, дойде потвърждение, имахме касирани избори. Този процес ще бъде прекъснат, когато има наказания както за тези, които купуват, така и за тези, които търсят купуване на гласове, този процес е двупосочен. Много тежка диагноза за нашето общество е, че има хора, които продават гласовете си. Това говори за бедността, грамотността, за това до какво състояние са докарани хора, щом търсят препитание чрез продаване на гласа си".

Има две неща, които трябва да съобразим. От една страна, не може да бъдем страната на изтеклите ма

Не е коректно и няма как да кажа имената, но ние научихме имената на служебния кабинет, когато премиерът Гюров изчете имената им. Някои от тях познавам добре и работата им, други не познавам, за други имам резерви, но как ще работят от тук нататък, ще покаже дали те ще бъдат оправдани, или не, отговори тя към кои министри има "определени резерви", както каза вчера.

Обясни, че за нея няма ключови ресори и такива, които не са толкова важни. И обеща, че ако засече министър, който не работи в интерес на гражданите, веднага да по посочи.

Тя отново припомни, че този кабинет е резултат от промените в конституцията през 2023 г., макар и нито тя, нито предшественикът ѝ Румен Радев да са били съгласни с тези промени. Радев дори ги прати на Конституционния съд.

Президентът Радев правеше добри служебни кабинети. Да, те управляваха дълго, но това беше продиктувано от невъзможността на политическата класа да състави правителство, посочи Йотова.

За мен беше изненада, че ще има министър-председател по честност на изборите. Дългогодишната ми практика показва, че когато се правят избори, няма министър, който да не отговаря за това - от министъра на културата до транспортния. Вероятно премиерът Гюров е търсил някакъв символ, каза Йотова.

Тези промени в конституцията сякаш станаха политическо сираче. Средите, от които идва г-н Гюров, макар и напуснал партия "Продължаваме промяната", бяха вносителите на тези промени, посочи президентът.

Минути преди клетвата на служебното правителство Йотова заяви, че има "определени резерви" относно кабинета.

Ще следя дали тези резерви ще си ги докажа сама на себе си, но бъдете сигурни, че в първия момент, в който видя, че се оправдават, първо вие, медиите, ще научите, обеща Йотова, макар без да посочва имена.

Тя пак припомни, че те са отговорност на премиера, а не на президента след „гаврата" с конституцията.