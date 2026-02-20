Шаламанов: Не виждам по-подготвен човек от Нейнски за външно

Атанас Запрянов ще докаже с гласуваното му доверие, че превъоръжаването ще бъде ускорено, ще се изпълни SAFE, както и 5% за отбрана, коментира в "Тази сутрин" по bTV бившият военен министър Велизар Шаламанов.

Той отбеляза, че оставането на Запрянов на поста му начело на Министерството на отбраната е знак за важността на отбраната, тъй като "и в НАТО, и в ЕС има промени".

Арабистът Владимир Чуков посочи, че имената в служебното правителство "в някаква степен ме изненадаха, в някаква степен не, но нека ги оставим да работят, като обаче акцентът трябва да е върху сигурността".

"Много от министрите са прагматици, а не толкова теоретици, специално дипломатите трябва много да четат и пишат, преди да се издигнат начело на ведомства, поне аз така разсъждавам", каза още Чуков.

За избора на Надежда Нейнски като външен министър на България и за обявлението ѝ, че Украйна е приоритет за страната ни, Шаламанов обясни: "Това е важно решение, защото Нейнски има незаменим опит от правителството на Костов и от решенията България да стане част от Западния свят, но светът сега е в един много по-дълбок преход".

"Важно е постигането на траен мир в Украйна - това е въпросът на въпросите, не виждам по-подготвен човек от Нейнски, но е важно подписване на споразумение с Украйна, защото само ние от ЕС се въздържаме", смята Шаламанов.

За американските военни самолети, които вчера пристигнаха на Терминал 1 на софийското летище "Васил Левски", Шаламанов обясни: "МО бяха категорични, че това е част от операция на НАТО - "Източен страж", която стартира след като руски дронове почнаха да навлизат във въздушното пространство".

И допълни: "Тези самолети са за зареждане на изтребители, за пренос на тежко оборудване, но ние не можем да си затваряме очите, че естествено има напрежение около Иран и в крайна сметка всяко учение подготвя участниците, но това не трябва да ни притеснява".

"Ясно е, че е свързано с Иран", категоричен е Чуков. Той смята, че е трябвало да се обясни по-добре от къде всъщност идват самолетите - Великобритания.

И допълни: "В момента 40% от американските BBC са в европа, това е безпрецедентно. Целта е учение, но Великобритания и Франция са против удари по Иран - до днес Лондон не дава разрешение САЩ да удари Иран със самолети от тяхна територия, проблем е и базата на Диего Гарсия - Лондон иска да даде острова на Мавриций, а там има много американски бази".

Според Чуков американците искат зануляване на иранската ядрена програма между 3-5 години, искат ракетите да не бъдат с обсег от повече от 300 км, а "смяната на режима е големия въпрос": "Казал съм отдавна, че няма как да съществуват подобен тип режими през религията, и сега е момента".

Според Шаламанов "смяната на режима е въпрос към гражданите на Иран", но важно България да знае къде стои, а именно в Източна Европа, където има най-много заплахи - както от Русия, но и сме в обсега на ракетите на Иран.

"Сигурността на българите зависи от мерките, които се вземат в пределите на ЕС и НАТО, Зеленски обаче ясно е казвал - сигурността на Украйна зависи от САЩ", каза още бившия министър и посочи, че и за България партньорството със САЩ е важно.

"САЩ показват, че имат капацитет и на юг и на север от Иран да съсредоточат голяма армада, имат и подкрепата на много съюзници - това е сигнал към Иран, че такъв удар е възможен. Ако Иран го разчете и се стигне до дипломация, ще е най-добрия изход, но ако не може, ударът е неизбежен", посочи още той.