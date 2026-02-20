Ураган отнесе изолацията на детска градина в село Илинденци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силен вятър нанесе щети по сградата на детската градина в село Илинденци, като разруши част от външната изолация и покривната конструкция. Инцидентът е станал през нощта и по това време в района не е имало деца, родители или персонал, съобщава БНТ.

Възстановителните дейности вече са започнали. По думите на директора на детското заведение Анита Митрова, щетите са нанесени през нощта срещу 18 февруари, когато ураган е повредил фасадата и покривната конструкция на детската градина и на читалището. Тя уточни, че падналите елементи са отстранени и ремонтът е започнал незабавно.

След експертна оценка на общината е взето решение достъпът до основния вход да бъде временно преустановен. Децата ще бъдат преместени в друга сграда, а превозът ще бъде организиран от общината.

Родителите имат притеснения за адаптацията при местенето, особено при по-малките деца, но подчертаха, че безопасността е на първо място.

Кметът на населеното място Бойко Ибришимов посочи, че последният ремонт е извършен преди около 20 години. По думите му ремонтът ще приключи „в най-кратък срок“, като точен ангажимент за дни не беше поет.

От ръководството на детската градина уверяват, че към момента друг компромисен вариант няма.

Очаква се възстановителните дейности да приключат възможно най-скоро, за да могат децата да се върнат в сградата на детската градина в Илинденци.