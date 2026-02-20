ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Созопол за изчезналия кораб: Не откриваме нещо, което говори за корабокрушение

Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев КАДЪР: Би Ти Ви

„Над 8 екипа се включиха в търсенето, около 30 човека. Обходи се цялата крайбрежна територия на Созопол. Не сме открили нещо, което да говори за корабокрушение", заяви кметът на община Созопол Тихомир Янакиев в предаването "Тази сутрин" по Би Ти Ви.

Преди три дни риболовен кораб и тримата души на борда му изчезнаха в Черно море. 

В издирвателната операция се включиха доброволци, военнослужещи и вертолет от състава на Военно-морските сили, както и фрегата „Дръзки".

При издирването им беше открито нефтено петно в морето. Морска администрация проверява замърсяването.

"Петното от гориво съвпада с мястото, на което са последните координати на кораба", каза кметът на Созопол.

Сигналът на изчезналия риболовен кораб е засечен последно в сряда около 8:30 часа сутринта на три морски мили от Маслен нос.

 „Капитана го познавам още от младите му години, когато служеше в Созопол. Винаги усмихнат и енергичен. Това е огромна трагедия, все още нямаме яснота какво се случило и дали е потънал", допълни той.

