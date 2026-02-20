Софийският градски съд решава днес дали да освободи предсрочно Брендо

За 1 година, откакто старши комисар Борислав Чорбански е началник на затвора в София, той е предложил за условно предсрочно освобождаване двама лишени от свобода.

Това заявиха от Министерството на правосъдието пред "Сега".

Днес се очаква Софийският градски съд да се произнесе по предложението за освобождаването на осъдения за наркотрафик Евелин Банев - Брендо. Той излежава присъда от 10 години и половина.

От министерството обясняват, че законовата възможност началникът на затвора да поиска предсрочно освобождаване на осъден е приложена и спрямо други лишени от свобода в страната. Статистиката сочи, че от 1 юни 2025 г. до края на януари тази годината началниците на затворите са направили общо 56 предложения за условно предсрочно освобождаване. 52 от тях са уважени, а в останалите 4 случая производството е още висящо.

Най-щедри са в Бобов дол - с 20 предложения, следва началникът на затвора в Стара Загора с 19, после - на Белене с 12. Шефът на затвора в Бургас има предложения колкото софийския - 2. Едно единствено е предложението в този период на началника на женския затвор в Сливен.

Както е известно, Чорбански иска свобода за Брендо с аргумент, че Банев е изтърпял повече от половината от наказанието си и има достатъчно данни за поправяне, като се отчита трайна и позитивна промяна.

Според предложението Брендо фактически е изтърпял 5 г. и 4 месеца, като има и 5 месеца от работа - при работа 2 дни се броят за 3 излежани. Така му остава да изтърпи още 4 години и 9 месеца, т.е. изтърпял е повече от половината си присъда.

След като се разбра за искането в началото на февруари, тогавашният правосъден министър Георги Георгиев нареди проверка на случая и отстрани временно Чорбански, докато тече проверката. Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", нито Министерството на правосъдието, се казваше още в съобщението. Резултати от проверката още не са обявени.

През май 2025 г. Брендо беше осъден с общо наказание от десет години и шест месеца затвор при първоначален строг режим. Така той на практика си спести цели 10 години.

"Предполагам, че много скоро ще разберем как г-н Банев (Евелин Банев - Брендо) се поправя и превъзпитава много усърдно в затвора, за разлика от г-жа Иванчева например. И за разлика от нея, на която ще се наложи да изтърпи цялото си наказание, защото е толкова непоправима, ще бъде освободен предсрочно", коментира тогава новината бившият прокурор Андрей Янкулов, който в момента е служебен министър на правосъдието.

Освен 6-годишната си присъда тук, Банев има наказания за сходни престъпления, наложени от Италия и Румъния, съответно 10 и 20 години затвор. От определеното му от съда общо наказание отделно ще бъдат приспаднати почти една година в ареста в Италия, както и времето, в което Банев е в затвора в София - вече близо година.

Прокуратурата поиска отмяна на решението и преизчисляване на общото наказание, но това не беше възприето от съда. Съдиите изрично посочиха, че във внесения от държавното обвинение протест не е поискано увеличение на определеното общо най-тежко наказание, поради което съдът не може и да го разглежда.

Иначе присъдата в Италия на Банев е 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група. В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство обаче за тези престъпления се налага по-леко наказание, от което осъденият се възползва в пълна степен.

Брендо, който беше издирван години наред, се появи сам пред затвора в София сутринта на 24 юни 2024 г. И досега властите не са обяснили как точно се случи това.

Според данните на Министерството на правосъдието през 2024 г. от затворите на страната са освободени условно предсрочно 534-ма души, като не се води статистика за какво са били осъдени.