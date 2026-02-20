ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Топреферът Кабаков играл като ляв бек

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22325513 www.24chasa.bg

Kaizen Gaming подкрепя Фондация „Добро за всеки“ advertorial icon

1892
Цветин Йорданов – Мениджър на Kaizen Gaming за България връчва дарението на Мариана Костова, създател на Фондация „Добро за всеки“

Водещата GameTech компания инвестира в инициативи за местните общности

Kaizen Gaming и водещата й марка за онлайн залози и игри Betano дариха 20,000 евро на Фондация „Добро за всеки“ с цел закупуване на миниван за нуждите на неправителствената организация. Бусът ще бъде използван за транспортиране на хранителни и санитарни продукти до възрастни хора и семейства в нужда в различни региони в България, с фокус върху изолирани и слабо населени села в страната.

Основната дейност на Фондация „Добро за всеки“ е събирането и разпределението на продукти от първа необходимост за възрастни хора и семейства в уязвимо икономическо или социално положение. Новозакупеният миниван ще даде възможност на организацията значително да разшири обхвата на своята дейност, като осигури по-бърз и редовен достъп до продукти от първа необходимост в местата, където тази подкрепа е жизнено необходима.

„В Kaizen Gaming вярваме, че истинската стойност се гради чрез устойчиви инвестиции в каузи, които подпомагат общественото развитие и водят до положителна промяна. Надяваме се, че така помощта ще достигне до повече хора и ще бъде от полза там, където има най-голяма нужда от нея.“ – сподели по време на връчването на дарението Цветин Йорданов, Мениджър на Kazen Gaming за България.

Дарението ще подпомогне дейността на Фондацията
Дарението ще подпомогне дейността на Фондацията

За Фондация „Добро за всеки“ осигуряването на собствен транспорт е ключова стъпка към постигане на устойчивост и бъдещото развитие на организацията, тъй като позволява по-добро планиране, гъвкавост и по-голям обхват на дейност.

Бусът, закупен като част от дарението
Бусът, закупен като част от дарението

„Собственият транспорт променя изцяло възможностите ни за работа на терен. Така ще можем да планираме помощта си много по-ефективно и да разширим присъствието си в различни части на България. Изключително благодарни сме за тази подкрепа, тъй като за нас тя означава още повече доставени продукти от първа необходимост и още повече усмивки на лицата на хората, до които достигаме“ - сподели Мариана Костова от Фондация „Добро за всеки“, допълвайки, че дарението има пряко и дългосрочно отражение върху ежедневната работа на организацията.

Фондация „Добро за всеки“ събира вещи от първа необходимост за нуждаещи се хора в страната
Фондация „Добро за всеки“ събира вещи от първа необходимост за нуждаещи се хора в страната

Фондация „Добро за всеки“ подпомага хора в уязвимо положение в различни части на България чрез дарение на хранителни и санитарни продукти от първа необходимост, с фокус върху възрастни хора и семейства в отдалечени и слабо населени райони.Фондацията предоставя на нуждаещите се също така дрехи, учебни пособия, лекарства и други.

Kaizen Gaming: Реална подкрепа с измерим социален ефект

Дарението е част от по-широката програма за корпоративна социална отговорност на Kaizen Gaming/Betano, насочена към покрепа на местните общности, осигуряването на равен достъп до ресурси и предоставяне на реална, устойчива помощ за развитието на обществата, в които компанията развива дейност.

Като част от тази стратегия, през лятото на 2025 г. бяха дарени 20 автоматични дефибрилатора на Столична община с цел подпомагане на общественото здраве и осигуряването на по-безопасна градска среда. Дефибрилаторите бяха поставени на централни места в столицата, сред които метростанции, театри, музеи и други културни обекти. Дарението бе предоставено на Столична Община в рамките на инициативата „Сила да спасяваме живот“ и е част от активната позиция на компанията като социално отговорен оператор, фокусиран върху подкрепата на местните общности в няколко направления – от здравеопазване до образование и приобщаване чрез спорт, социална политика в полза на обшеството и подобряване на здравния статус.

Дарението на дефибрилаторите за нуждите на Столична Община
Дарението на дефибрилаторите за нуждите на Столична Община

Социалните инициативи на Kaizen Gaming и нейната водеща марка Betano ще продължат и през 2026 г., като ще обхванат и нови теми като подкрепата на младите спортисти, облагородяване на средата и доброволческите инициативи в рамките на дългосрочната програма на компанията The Collective. Само година след нейния старт, тя събра над 850 доброволци – служители на Kaizen Gaming. Те допринесоха с повече от 2,000 часа безвъзмеден труд в подкрепа на 31 неправителствени организации в Гърция, България, Румъния, Португалия, Бразилия, Колумбия, Малта и Аржентина.

Доброволци от екипа на Kaizen Gaming в България помагат за обновяването на информационни табели в Национален парк Витоша.
Доброволци от екипа на Kaizen Gaming в България помагат за обновяването на информационни табели в Национален парк Витоша.

В България инициативата The Collective също спомогна за редица каузи и неправителствени организации – обновяване на пейки, мостове и пътеки в Национален парк Витоша с Time Heroes; грижата за бездомни кучета в партньорство с Every Dog Matters; дарения на хранителни и хигиенни продукти за нуждаещите се хора в Северозападна България с Фондация „Добро за всеки“, както и почистване на парково пространство до дом за социално настаняване в София съвместно с Фондация „Програма Генерация“.

Настоящият текст няма за цел да промотира или насърчава участието в хазартни дейности, онлайн залози или игри. Хазартът носи риск от развиване на зависимост.

Цветин Йорданов – Мениджър на Kaizen Gaming за България връчва дарението на Мариана Костова, създател на Фондация „Добро за всеки“
Дарението ще подпомогне дейността на Фондацията
Бусът, закупен като част от дарението
Фондация „Добро за всеки“ събира вещи от първа необходимост за нуждаещи се хора в страната
Дарението на дефибрилаторите за нуждите на Столична Община
Доброволци от екипа на Kaizen Gaming в България помагат за обновяването на информационни табели в Национален парк Витоша.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание