Проф. Костадин Ангелов: Върховният съд реши! "Кроношпан" остава затворен

"Върховният съд реши! Кроношпан остава затворен", съобщи във фейсбук народният представител от Велико Търново проф. Костадин Ангелов.

Определението на ВАС от 19 февруари т.г. отменя решението на Административния съд в Бургас, с което принудителната мярка за спиране на производството на дейността остава в сила. Тричленен състав с председател Георги Георгиев отхвърля като неоснователно искането на представляващите "Кроношпан България" ЕООД, за спиране на предварителното изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ – Велико Търново от 15 януари.

Заводът остава пломбиран. "Хората във Велико Търново ще дишат чист въздух. Решението е окончателно!", обяви проф. Ангелов.

Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) пломбираха линията за ПДЧ в завода „Кроношпан" на 25 януари заради над 400 сигнала от великотърновци за синкава мъгла и миризми в близките квартали. Линията беше спряна поетапно след като на 16 януари РИОСВ – Велико Търново обяви спиране на производствената дейност на линията.

Това е принудителна административна мярка спрямо „Кроношпан", с която се спира производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на дружеството във Велико Търново.

От завода обжалваха налагането на мярката и на 24 януари Административният съд в Бургас отмени предварителното изпълнение на принудителната административна мярка, с която бе разпоредено спиране на производствената дейност на завода във Велико Търново.

Линията е спряла работа в законоустановения срок, но предвид решението на съда смятаме, че запечатването на инсталацията е незаконоосъобразно, и ще сезираме прокуратурата за действията на служители от държавната администрация в РИОСВ, които не зачитат решението на съда, каза пред журналисти тогава управителят на дружеството Асен Ников. Според него решението на съда отменя изцяло заповедта на регионалната инспекция с незабавно действие.

Директорът на РИОСВ Станислав Станчев каза, че постановлението на Административния съд в Бургас също ще бъде обжалвано в седемдневен срок пред Върховния административен съд. Той посочи, че запечатването на място е част от плана за налагана на принудителната административна мярка до вземане на мерки от страна на дружеството за поставяне на инсталация срещу неприятните миризми, които се отделят от производството на дървесина. Той допълни, че това е една от мерките по комплексното разрешително на предприятието и определението на съда не спира пломбирането.