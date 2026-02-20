ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свлачище затрупа ключова магистрала в Турция (Виде...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22325703 www.24chasa.bg

Ваня Мичева ще ръководи "Средец", докато СОС избере временен кмет

Даринка Илиева

[email protected]

2480
Трайчо Трайков със заместничката си Ваня Мичева заедно с деца от 12 СУ "Цар Иван Асен II", които се включиха в инициативата за украсяване на коледно дръвче на пл. "Португалия" миналата година. СНИМКА: 12 СУ "Цар Иван Асен II"

Зам.-кметът на столичния "Средец" Ваня Мичева ще управлява района, докато Столичният общински съвет избере нов временен кмет. Очаква се това да стане още на следващата сесия в четвъртък.

До това се стигна, след като кметът на "Средец" Трайчо Трайков стана служебен министър на енергетиката. Той е посочил със своя заповед Мичева да го замества до произнасянето на СОС.

Мичева е негов заместник от есента на миналата година. Отговаря за етажната собственост, културата, образованието, социалните дейности и спорта. Работи от години в районната администрация като е започнала от юрист, впоследствие става началник на отдел и после зам.-кмет.

Трайков има още двама заместници - Александър Петков, който отговаря за финансите и търговската дейност и до момента винаги го е замествал. В момента Петков е в отпуск. Третият заместник-кмет е арх. Николай Христов. СОС може да избере някой от тримата.

Иначе на късно заседания вчера Общинската избирателна комисия - Столична се събра и реши да прекрати предсрочно пълномощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец" след негово заявление. 

Според процедурата решението трябва да бъде изпратено на Централната избирателна комисия, която също трябва да се произнесе и да предложи на президента да издаде указ за насрочване на частични местни избори в "Средец". 

Според запознати първата възможна дата за частичния вот е 14 юни, а следващата - през октомври.

Трайчо Трайков със заместничката си Ваня Мичева заедно с деца от 12 СУ "Цар Иван Асен II", които се включиха в инициативата за украсяване на коледно дръвче на пл. "Португалия" миналата година. СНИМКА: 12 СУ "Цар Иван Асен II"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание