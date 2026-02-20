Предлагат ул. "Латинка" до Руското посолство да носи името "Алексей Навални"

Част от знаковата улица "Латинка" в София може да бъде преименувана на "Алексей Навални". Това предлагат общински съветници от групата на ПП-ДБ в СОС и докладът е включен в дневния ред на сесията в четвъртък.

Ул. "Латинка" в столичния квартал "Изток" е известна с блокове, в които живеят кадри на бившата соцноменклатура и интелектуалци. Тя особено нашумя, след като експремиерът Андрей Луканов бе разстрелян там пред дома си през 1996 г.

Вносителите посочват, че "от началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна започна паневропейска кампания за преименуване на улици и площади в различни столици и градове. Кампанията призовава улиците, на които се намират посолства или консулства на Руската федерация, да бъдат преименувани в знак на подкрепа за Украйна и противниците на Путин в самата Русия. Най-яркият сред тях, Алексей Навални, беше убит след неуспешния опит да го отровят и след 3 г., прекарани в затвора заради скалъпени обвинения в екстремизъм".

Преименувани улици вече имало в Лондон, Торонто, Тирана, Вилнюс, Осло, Рига, Прага, Рейкявик, Краков, Гданск и др.

Вносителите предлагат частта от улица "Латинка" - след пресечката с ул. "Никола Мирчев" до ул. "Незабравка", в която се намира руското посолство, да носи името на "Алексей Навални".