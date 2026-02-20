18-годишен шофьор блъсна и уби украинка в Пазарджик

18-годишен шофьор, който имал свидетелство за правоуправление отскоро, е блъснал и убил на място 48-годишна украинска гражданка. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Сигналът е получен снощи около 23.20 часа. 18- годишният водач от Пазарджик, който управлявал лек автомобил "Хонда", е блъснал пресичаща платното жена по ул. "Стефан Стамболов". За съжаление, жената е починала. Тя е на 48 години и е украинска гражданка, пребиваваща законно в страната.

Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни. Водачът е задържан за 24 часа. От свои източници "24 часа" научи, че ударът от колата е бил толкова силен, че тялото на жената е отхвръкнало на десетина метри и полицаите са го търсили покрай коритото на Марица до парк-остров "Свобода". Пак, по непотвърдена информация, по околовръстния път-ул."Стефан Стамболов", е имало "гонки", за които живеещи в квартала граждани сигнализираха преди време местната полиция.