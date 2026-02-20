Първият парламентарен контрол за кабинета "Гюров" днес отпадна по предложение на ГЕРБ

По предложение на ГЕРБ парламентарният контрол, предвиден за днес, отпадна. Предложението бе направено в началото на днешното пленарно заседание от зам.-шефа на Народното събрание Костадин Ангелов и бе прието със 142 гласа "за".

Против искането гласуваха всички депутати от "Възраждане", а от МЕЧ и "Величие" се въздържаха.

"Поради факта, че служебният кабинет се закле вчера и постъпват уведомления от министрите, че няма как да участват в парламентарния контрол, предлагам за днес той да отпадне", мотивира искането си Ангелов.

На 14 въпроса в парламентарния контрол трябваше да отговарят заклелите се вчера министри от служебното правителство на Андрей Гюров, както писа "24 часа". Това става ясно от програмата за контрола, публикувана на сайта на Народното събрание. Всички въпроси обаче са били отправени към техните предшественици от кабинета на Росен Желязков, които вече официално не са начело на съответните ведомства.

Днес на въпроси от депутатите щяха отговарят четирима: премиерът Андрей Гюров, външната министърка Надежда Нейнски, МВР министъра Емил Дечев и земеделския Иван Христанов.

Към Гюров имаше 1 въпрос от депутата от АПС Хюсни Адем, свързан с липсата на въздушна противопожарна готовност и превенция преди "пожарния сезон". Един е и въпросът към дипломат № 1 Надежда Нейнски, отправен към Георг Георгиев от Николай Денков още през октомври. Той бе свързан с изясняване на изявление за готовността на България да осигури въздушен коридор за президента на Русия Владимир Путин.

На най-много въпроси трябваше да отговори вътрешния министър Емил Дечев: 7, като 6 от тях са били отправени към предшественика му на поста Даниел Митов през октомври, ноември и декември миналата година - още преди правителството на Желязков да подаде оставка на 11 декември.

5 са въпросите, на които пък трябваше да отговори пък земеделския министър Иван Христанов. Повечето от тях са дори по-застояли от тези, на които трябва да отговори Дечев: внесени са в деловодството на парламента още през септември и октомври, когато начело на НС все още бе Наталия Киселова.

Поради неотложни ангажименти в контрола нямаше да участват транспортният министър Корман Исмаилов, енергийния Трайчо Трайков, здравния Михаил Околийски, на отбраната Атанас Запрянов и на околната среда Юлиян Попов.

В днешната програма, освен контрола, бе включено и второ гласуване на законопроекта за промени в Закона за марките и географските означения. На председателски съвет обаче било прието на първо четене да се гледа и законопроекта за изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители, който е внесен от депутатката от "Възраждане" Цвета Рангелова и нейни колеги от парламентарната група. Предложението за включването му също бе прието и текстовете станаха първа точка в днешната програма за работата на депутатите.

Костадин Ангелов направи и предложение работното време на НС да бъде удължено до приключването на дискусиите и гласуванията по двата законопроекта.