Стоил Цицелков: Атаката не е срещу мен, а срещу кабинета и честните избори

С тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда, закани се вицепремиерът

Свидетелството ми за съдимост е чисто, написа той. Ако Цицелков е С.И.Ц, давността на присъдата е изтекла и той наистина се смята за неосъждан

"От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена." Това написа във фейсбук профила си Стоил Цицелков - вицепремиер за честни избори в служебния кабинет на Андрей Гюров.

Името на вицепремиера Стоил Цицелков се оказа най-обсъжданото от новия служебен кабинет. Още в четвъртък ИТН му поискаха оставката заради информация, че е бил задържан три пъти за алкохол и наркотици, както и че имал петгодишна забрана да участва в мисии на ЕС.

Огласената от Тошко Йорданов информация бе получена още в сряда в „24 часа". Медията ни се въздържа да я публикува, тъй като не успя и тогава, и в четвъртък да получи отговор на писмените въпроси към МВР и МВнР, както и на телефонните обаждания към Стоил Цицелков.

Проверка на "24 часа" в правната система установи, че през 2015 г. има издадена окончателна присъда от Софийския градски съд за шофиране в нетрезво състояние на лице с инициали С.И. Ц., които съвпадат с тези на новия вицепремиер. Според Наказателния кодекс давността на тази присъда е изтекла през 2018 г. и той вече се смята за неосъждан.

"24 часа" попита МВР бил ли е задържан Цицелков. От ведомството ни отговориха, че министър Емил Дечев е възложил проверка на СДВР, и когато тя приключи, резултатите ще бъдат изнесени.

Държавният глава Илияна Йотова коментира информациите тази сутрин така: "И аз научих от медиите за някои елементи от биографията на Цицелков. Незабавно, ако ми бъде предложено, ще разпиша указ за неговата оставка. Този човек не би трябвало да бъде и част от обществения съвет към ЦИК, ако всичко, изнесено в медиите, е факт".

Ето какво още написа Цицелков в профила си:

Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние.

Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент.

Няма да позволя този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета. Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт. Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора.

Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест.

Честните избори са по-важни от всеки един човек. Опазването на честния вот е моя кауза номер едно. Защитавам я по целия свят и ще продължа да работя за нормални избори в България, такива, които зачитат всеки глас, не се дописват и не превръщат стотици хиляди бюлетини в невалидни.

Разговарях с премиера Андрей Гюров, за да намерим правилния начин да защитим тази кауза, така че всички да са сигурни в честността на вота.

А с тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда.