ИТН с декларация: Цицелков да се маха, има регистрация за притежание на 55 грама марихуана

Това е голямо количество, не е за лична употреба, каза от парламентарната трибуна Тошко Йорданов

От вчера имаме едно жалко правителство, което стартира с такава омраза, още преди да се е събрало, не си спомням в новата ни история да има друго такова. В него има един вицепремиер все още - Стоил Цицелков, за когото вчера зададох някои въпроси.

Това каза шефът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов в декларация, която направи от парламентарната трибуна.

Йорданов показа и изчете от трибуната "една от присъдите на Цицелков" и обясни: "Това е решение на съда и една от присъдите на цицелщината и конкретно на тоя Цицелков."

"Софийският градски съд, наказателна колегия, 12 състав с председател Величка Цанова, с присъда от 23 септември 2014 г., с постановление на Софийски районен съд, подсъдимият С. И. Ц. - Цицелков, е признат от съда за виновен, че на 8 май 2011 г., около 1:30 ч. на бул. "Фритьоф Нансен", в гр. София, управлявал МПС "Мерцедес C", с концентрация на алкохол в кръвта 1,5 промила", прочете шефът на ИТН.

"Понеже днес президентката Илияна Йотова задаваше въпроса, че щяла да му поиска оставката, ако знаела дали фактите били верни, мога да ѝ изпратя съдебното решение. Присъдата е за шофиране с алкохол в кръвта. По сегашния закон Цицелката трябва да е в затвора. Колеги от ГЕРБ, не е нужно да се връзвате на човек от секта "Петрохан", подкрепяща фонтанелни практики", заяви Йорданов.

Тази сутрин президентът даде интервю за bTV, в което обясни, че тя не може да поиска оставката на Цицелков - това може да направи служебния премиер Андрей Гюров. Ако обаче той ѝ предложи освобождаване на вицето си, тя би разписала указа веднага. Освен това добави, че ако информацията за арестите е вярна, то Цицелков няма място и в обществения съвет към ЦИК.

Според Йорданов Цицелков бил оказал съпротива при ареста. Имал и две криминални регистрации за употреба на наркотици, а втората била за 55 грама марихуана.

"Това е за около 220 цигари, това не е за употреба. Това си е дилър. Ясно е, че вицепремиерът Цицелков трябва да изхвърчи и всяка минута, в която той стои на този пост, е обида към демокрацията, парламентаризма и обществото. Да не забравяме, че той е вкаран от Гюров, който носи отговорността за това. Той е знаел що за морален боклук слага за министър и го защитава. Главата на политическия труп Цицелков трябва да бъде отлепена, тя вече е, но той не знае още. Би трябвало да си тръгне и цялото правителство от наркомани, алкохолици и закрилници на педофилията - т.нар. кабинет "Петрохан", каза още Йорданов от парламентарната трибуна.