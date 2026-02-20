ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свлачище затрупа ключова магистрала в Турция (Виде...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22325868 www.24chasa.bg

Шофьор не признава за смъртта на 81-годишен пешеходец в Карловско, разпитват свидетели

Никола Михайлов

[email protected]

2704
Мирослав Гешков не се призна за виновен пред съда. Снимка: Никола Михайлов

Според защитата на Мирослав Гешков той държал да бъдат изслушани отново, тъй като показанията им били нелогични

Подсъдимият за смъртта на 81-годишния Иван Тодоров Мирослав Гешков не признава фактите и обстоятелствата в обвинителния акт и делото срещу него тръгва по общия ред - с разпит на свидетели и вещи лица. Защитата на 41-годишния мъж от Сопот посочи, че според него показанията са нелогични и държи хората да говорят отново. След като Окръжният съд прие, че няма грешки в обвинителния акт, делото беше отложено за 11 март. Сутринта ще бъдат призовани свидетелите, а следобед - вещите лица, изготвили експертизи. 

Катастрофата, за която е предаден на съд Гешков, стана на 21 март 2024 г. в карловското село Климент. Сигналът за инцидента бил получен в полицията около 9,40 ч. Според обвинението 39-годишният тогава мъж бил зад волана на товарен автомобил "Мерцедес Атего", когато, на кръстовището на улиците "3-та" и "5-та", блъснал Иван Тодоров. На място пристигнал екип на Спешна помощ, който констатирал смъртта на възрастния пешеходец. Патрул от Районното управление в Карлово тествал водача за употреба на алкохол, пробата била отрицателна.

Мирослав Гешков не се призна за виновен пред съда.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание