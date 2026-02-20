Шофьор не признава за смъртта на 81-годишен пешеходец в Карловско, разпитват свидетели

Според защитата на Мирослав Гешков той държал да бъдат изслушани отново, тъй като показанията им били нелогични

Подсъдимият за смъртта на 81-годишния Иван Тодоров Мирослав Гешков не признава фактите и обстоятелствата в обвинителния акт и делото срещу него тръгва по общия ред - с разпит на свидетели и вещи лица. Защитата на 41-годишния мъж от Сопот посочи, че според него показанията са нелогични и държи хората да говорят отново. След като Окръжният съд прие, че няма грешки в обвинителния акт, делото беше отложено за 11 март. Сутринта ще бъдат призовани свидетелите, а следобед - вещите лица, изготвили експертизи.

Катастрофата, за която е предаден на съд Гешков, стана на 21 март 2024 г. в карловското село Климент. Сигналът за инцидента бил получен в полицията около 9,40 ч. Според обвинението 39-годишният тогава мъж бил зад волана на товарен автомобил "Мерцедес Атего", когато, на кръстовището на улиците "3-та" и "5-та", блъснал Иван Тодоров. На място пристигнал екип на Спешна помощ, който констатирал смъртта на възрастния пешеходец. Патрул от Районното управление в Карлово тествал водача за употреба на алкохол, пробата била отрицателна.