Манол Генов: Ако е вярно казаното от ИТН, Стоил Цицелков трябва сам да подаде оставка

Не съм запознат със Стоил Цицелков. Това, което чух преди малко от трибуната, е достатъчно той сам да си подаде оставката, без ние да я искаме.

Това каза бившият екоминистър от квотата на БСП в кабинета "Желязков" Манол Генов в кулоарите на парламента. В изказването си той визира декларацията, която прочете шефът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов.

От трибуната Йорданов прочете текст от решение на Софийския градски съд, с което определя вицепремиера Цицелков с ресор "честни избори" в служебното правителство на Андрей Гюров, за виновен по обвинения за шофиране в нетрезво състояние. Според изнесената от шефа на ИТН информация, Цицелков е хванат да шофира с 1,5 промила алкохол в кръвта през май 2011 г. Имал и две криминални регистрации за притежание и употреба на наркотици, а една от двете била за 55 грама марихуана.

В първото си тв интервю като президент Илияна Йотова заяви, че тя не може да поиска оставката на Цицелков - това може да направи служебния премиер Андрей Гюров. Ако обаче той ѝ предложи освобождаване на вицето си, би разписала указа веднага. Освен това добави, че ако информацията за арестите е вярна, то Цицелков няма място и в обществения съвет към ЦИК.

Бившият екоминистър Манол Генов коментира и решението на Върховния административен съд, с което бе затворено дружеството "Кроношпан".

"Вчерашното решение на ВАС отхвърли решението на Бургаския административен съд за наложената принудителна административна мярка за спирането на дейността на едно дружество във Велико Търново. Тя беше в резултат на много сигнали от страна на граждани, законосъобразни действия на РИОСВ - Велико Търново, която преобразува недоволство на гражданите от дълги години. То се превърна в едно наистина законосъобразно действие за спиране на дейността на "Кроношпан", каза Генов.

"Същото дружество даде при нас (в екоминистерството - бел. ред.) заявка за инвестиционни намерения, като в същото време твърди, че миризми в града няма. Да, в европейски и световен мащаб миризмомер никой не е измислил, но това е усещането на гражданите за наличие на миризми. Самото дружество, подавайки тези инвестиционни намерения, всички мерки бяха за ограничение на миризмите", каза още бившият екоминистър.

"Това, което се опита да бъде наложено в медиите – че няма миризми, бе оборено в съда. Гражданите на Велико Търново ще живеят по-спокойно, надявам се дружеството да си вземе бележка от това съдебно решение и да побърза със своята инвестиционна програма, защото то е структуроопределящо в този отрасъл и колкото по-бързо реализира своите инвестиции, бизнесът ще е доволен, но да са доволни и гражданите", заяви той.

"По-важно е да опазим тяхното здраве и техния живот. Имаме много такива обследвания на много такива места, въпрос на политическа воля от следващите колеги в МОСВ дали ще застанат и ще имат смелостта да пристъпят и на други места към такива действия", допълни Генов.