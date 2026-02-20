Арестуваха българин и македонец, търсени да лежат присъди в затвора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Арестуваха българин и македонец, търсени да излежават присъди в затвора.

В четвъртък кюстендилски полицаи са установили двама мъже, обявени за издирване. 28-годишният мъж е обявен за местно издирване и е с постановена мярка задържане поради влязла в сила осъдителна присъда. Предаден е на ОЗ Охрана в Кюстендил.

Вторият задържан е 55-годишен мъж, който е с двойно гражданство – българско и северномакедонско. Той е обявен за общодържавно издирване от ГДНП с наложена мярка „установяване на адрес" поради влязла в сила присъда в Р Северна Македония. Уведомена е издирващата го структура.