ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Четвъртото издание на Кайлъка трейл рън предизвикв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22326127 www.24chasa.bg

Арестуваха българин и македонец, търсени да лежат присъди в затвора

Тони Маскръчка

1596
Полиция СНИМКА: Архив

Арестуваха българин и македонец, търсени да излежават присъди в затвора.

В четвъртък кюстендилски полицаи са установили двама мъже, обявени за издирване. 28-годишният мъж е обявен за местно издирване и е с постановена мярка задържане поради влязла в сила осъдителна присъда. Предаден е на ОЗ Охрана в Кюстендил.

Вторият задържан е 55-годишен мъж, който е с двойно гражданство – българско и северномакедонско. Той е обявен за общодържавно издирване от ГДНП с наложена мярка „установяване на адрес" поради влязла в сила присъда в Р Северна Македония. Уведомена е издирващата го структура.

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание