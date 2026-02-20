Родител на четвъртокласник в село Ракево твърди, че учител душил сина му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Родител на четвъртокласник от врачанското село Ракево твърди, че детето му е било душено от учител.

Мирослав Любенов разказа пред bTV, че инцидентът е станал в петък, като семейството не е било своевременно уведомено от ръководството на училището.

По негови твърдения детето е било заключено заедно с други ученици в помещение, използвано като кухня, без това да е разпоредено официално от директора. Според разказа на бащата учителят е дръпнал детето за раницата, вследствие на което тя се е скъсала, а след това го е притискал за врата и главата.

И други родители изразиха притеснения и подкрепиха твърденията за агресивно поведение. Те заявиха, че децата им изпитват страх и нежелание да посещават училище след случилото се. Част от тях настояха за незабавни мерки и отстраняване на учителя до приключване на проверката.

По случая е разпоредена проверка от компетентните институции. От ръководството на училището в село Ракево заявиха в позиция, че имат „пълна нетърпимост към всяка форма на агресия и насилие в образователната среда".

Оттам посочват, че ще окажат съдействие на институциите и при установяване на нарушения ще бъдат предприети действия съгласно действащото законодателство.

Очаква се резултатите от проверката да изяснят обстоятелствата около случая.