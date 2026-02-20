ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Четвъртото издание на Кайлъка трейл рън предизвикв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22326228 www.24chasa.bg

Родител на четвъртокласник в село Ракево твърди, че учител душил сина му

4080
Бащата на детето Мирослав Любенов Кадър: bTV

Родител на четвъртокласник от врачанското село Ракево твърди, че детето му е било душено от учител. 

Мирослав Любенов разказа пред bTV, че инцидентът е станал в петък, като семейството не е било своевременно уведомено от ръководството на училището.

По негови твърдения детето е било заключено заедно с други ученици в помещение, използвано като кухня, без това да е разпоредено официално от директора. Според разказа на бащата учителят е дръпнал детето за раницата, вследствие на което тя се е скъсала, а след това го е притискал за врата и главата.

И други родители изразиха притеснения и подкрепиха твърденията за агресивно поведение. Те заявиха, че децата им изпитват страх и нежелание да посещават училище след случилото се. Част от тях настояха за незабавни мерки и отстраняване на учителя до приключване на проверката.

По случая е разпоредена проверка от компетентните институции. От ръководството на училището в село Ракево заявиха в позиция, че имат „пълна нетърпимост към всяка форма на агресия и насилие в образователната среда".

Оттам посочват, че ще окажат съдействие на институциите и при установяване на нарушения ще бъдат предприети действия съгласно действащото законодателство.

Очаква се резултатите от проверката да изяснят обстоятелствата около случая.

Бащата на детето Мирослав Любенов Кадър: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание