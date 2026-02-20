ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Четвъртото издание на Кайлъка трейл рън предизвикв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22326248 www.24chasa.bg

Родопските села Киселчево и Мугла остават в бедствено положение, затрупани от сняг

Валентин Хаджиев

[email protected]

1040
Към двете села, разположени високо в планината, има множество паднали дървета.

Обявеното бедствено положение за селата Киселчево и Мугла остава. Отменено е за Гела, Стикъл, Солища, Левочево, Широка лъка, местността „Райковски ливади" и Арда.

Бедственото положение за Киселчево и Мугла остава до пълното овладяване на последиците от обилните снеговалежи и възстановяването на нормалната проходимост и условия за живот на населението, съобщиха от община Смолян.

Вече четвърти ден пътят към Мугла е непроходим заради дълбокия сняг, множеството паднали дървета и преспите. До селото има достъп само откъм девинското село Тешел. Той е горски и често по него падат свлачища и дървета.

В района на село Киселчево силният вятър е съборил пет електрически стълба. Доставен е електрогенератор за временно електрозахранване на хората. Свлачищата са разчистени, но преминаването остава затруднено и е възможно само с високопроходими автомобили.

Към двете села, разположени високо в планината, има множество паднали дървета.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание