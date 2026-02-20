Стоил Цицелков подава оставка като вицепремиер (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест, заяви той от Министерския съвет

Вицепремиерът за честните избори Стоил Цицелков обяви, че ще депозира оставка след всички атаки, които получи през последните 48 часа.

"Причината е, че тази атака отмести фокуса от нашата работа, от това, което трябва да свършим. Мястото за опровергаване на тези твърдения е съдът", заяви той в Министерския съвет.

Изглежда, че моята личност по-скоро носи негативи, чисто медийно, на нашата кауза, обясни вицепремиерът. И се закани да се види в съда с всички, които са го злепоставили.

След като Цицелков бе обявен като част от служебния кабинет, от ИТН обявиха публично, че е бил арестуван за шофиране в нетрезво състояние и употреба на марихуана. Добавиха, че имал 5-годишна забрана от ЕК да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори.

Новината за депозирането на оставката си той направи в кратко изявление от Министерския съвет точно 24 часа след като положи клетва като част от служебния кабинет "Гюров".

Цицелков започна с думите, които по-рано днес сподели и в профила си във фейсбук.

"От 2 дни срещу мен тече масирана атака, не е лична, но съм удобна мишена. Тя е срещу кабинета "Гюров" и неговата основна мисия за стабилизация на страната и честни избори", подчерта Цицелков.

Няма обвинения, няма присъди и няма действащи ограничения към този момент. Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест, декларира вицепремиерът.

Той настоя, че никога не е уличаван в липса на професионализъм или липса на компетенции. Изтъкна, че участва в научни конференции, във Венецианската комисия, има и научни публикации.

Моята цел е тези, които ни управляват, да са тези, за които сме гласували, изтъкна Цицелков.

Честните избори са основен приоритет и опазването им е моя кауза номер едно. Ще работя за честни избори, закани се изборният експерт.

Той уточни, че е разговарял с премиера Андрей Гюров. "Не бе лесен разговорът. Няма лесни решения. Получих огромна подкрепа, търсим правилния начин да защитим тази кауза", каза още Цицелков.