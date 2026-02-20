ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха в домашна нарколаборатория мъж, обявен за общодържавно издирване

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

38-годишен мъж, който е обявен за общодържавно издирване, беше арестуван при акция на полицията в Созопол.

Органите на реда се влезли на проверка в частен дом в морския град, който е обитаван от двама криминално проявени мъже. Сред тях е и издирваният 38-годишен от ямболското село Тенево.

При претърсване на помещението полицаите намерили и иззели множество хартиени свивки, съдържащи крилообразни вещества с приблизително тегло около 4 грама, които реагирали при направен полеви тест на амфетамин.

Иззети са и електрически котлон, две електрически везни, две стъклени колби, както и прекурсори. Открити са и химични течности - две бутилки ацетон и червен фосфор, използвани за производство на синтетични наркотични вещества, съобщи БНТ

Двамата мъже са задържани с полицейски заповеди за срок до 24 часа. Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на задържаните продължава от служители на Районно управление – Созопол.

Полиция

