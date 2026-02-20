ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът за Цицелков: Бе правилният човек за чест...

Костадин Костадинов: Ако Цицелков има достойнство, да подаде оставка

Елица Чупарова

Костадин Костадинов СНИМКА: Румяна Тонева

Ако вицепремиерът Стоил Цицелков има някакво достойнство, той просто трябва да си подаде оставката.

Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента. Той определи изборът на Цицелков като "най-притеснителен" от състава на новото служебно правителство, което положи клетва пред парламента вчера.

"Въпросът е защо въобще стигнахме до назначаването на това служебно правителство. Президентът има пълномощията да не назначи служебното правителство", каза Костадинов.

"Едва ли някой си мисли, че доскорошният президент Румен Радев, който реално е редил кабинета на Андрей Гюров, и президента Илияна Йотова, не са проверили хората един по един преди това. Те са били продукт на селекция. Няма случайно сложен човек, да е минал случайно покрай Триъгълника на властта и да са го поканили да стане министър. Това правителство е на сглобката между Радев, Доган, ГЕРБ и ПП-ДБ", заяви лидерът на "Възраждане".

"В правителството има ярко изявени политически фигури. Вътре има председател на партия, която може би ще бъде един от мандатоносителите на Радев", коментира още той, вероятно визирайки лидерът на партия "Единение" Иван Христанов, който бе избран за министър на земеделието.

Кабинетът "Гюров" няма доверие в обществото, категоричен бе Костадинов.

И допълни: "Предизвика такъв взрив от възмущение, че дори неговият създател и идеолог - бившият президент Радев, се отрече от него няколко часа по-късно, макар че вътре в него е бъкано с хора, които са от неговата кохорта."

